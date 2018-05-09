Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 16:14

İşletmelere ve yeni girişimlere; ’Ücretsiz Mağaza’ çözümü

Bursabuluyor.

İşletmelere ve yeni girişimlere; ’Ücretsiz Mağaza’ çözümü

09 Mayıs 2018 16:14

com Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, “İşletmeler ya da yeni bir girişime başlayacak tüm vatandaşlarımıza 1 yıl boyunca kullanacakları Kurumsal Mazağa üyeliğini hediye edeceğiz, bu üyelik ile kurumsal işletmeler bursabuluyor.com’un kapsadığı binlerce kategoride ürünlerini internette satışa çıkarabilecek, 1 yıl boyunca yayınlayarak yeni müşteriler bulacaktır” dedi.


com Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, sıfır ve 2’nci el ürün pazarının hareketlenmesi, ekonominin değer kazanması için, vatandaşlara, küçük ve orta ölçekli şirketlere ekonomik çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.


’Ücretsiz Mağaza’


Meriç, son dönemde Türkiye’de yaşanılan ekonomik daralmanın piyasaları ve reel ticaretin yanısıra e-ticareti de olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Meriç, “Ülke ekonomimizin zor dönemlerden geçtiği şu günlerde esnafımız mali olarak yıpranıyor, bu durum bizlere de bir vazife yükledi, bizler ekip olarak ticaret durmamalı, alım - satım yavaşlamamalı dedik, bu konuda birşeyler yapmamız gerektiğine karar verdik.


Ramazan ayının son günü yani 14 Haziran Perşembe gününe kadar, ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler ya da yeni bir girişime başlayacak tüm vatandaşlarımıza 1 yıl boyunca ücretsiz kullanacakları Kurumsal Mazağa üyeliğini hediye edeceğiz, bu üyelik ile kurumsal işletmeler bursabuluyor.com’un kapsadığı binlerce kategoride ürünlerini internette satışa çıkarabilecek, 1 yıl boyunca ücretsiz yayınlayarak yeni müşteriler bulacaktır” diye konuştu.


“Paramızın değerine vurulan darbeyi, pazarımıza vurdurmayalım” diyen Meriç, şunları kaydetti: “Unutmayalım tarihimize bakarsak ülke ekonomisi karşılaştığı her zor dönemi, birlik beraberlik bilinci içerisinde aşmıştır, yani birlik ve beraberlik ülkemize her zaman kazandırmıştır, kazandıracaktırda. Bu kararımızın önce ülkemize, sonra vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz”.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç