İsmail Akçay 10. Yol Koşusu, 9 Eylül’de koşulacak

’su 9 Eylül Pazar günü yapılacak.

İstanbul Ataköy’de bulunan Olimpiyatevi’nde gerçekleşen basın toplantısına AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, organizasyona ismini veren eski milli atlet İsmail Akçay ile eski milli atlet Necdet Ayaz katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 9 Eylül’de önemli bir organizasyon düzenleneceğini belirterek, "Bu organizasyon atletizm için bizi gururlandırıyor. Meksika’da 1968’de düzenlenen Olimpiyatlar’da 4. olarak bu alanda Türkiye’nin en büyük derecesini elde etti İsmail Akçay. İnsanlar yaşarken anılmalı. İsmail ağabey de bunun bir örneği" dedi.

Kafaoğlu: "Her sene dolu dolu geçen bir yarış"

Fatih Çintimar’ın ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, bu organizasyonun şehrin gelişimine de katkı sağladığını ifade ederek, "Her sene dolu dolu geçen bir yarış oluyor. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde çocuklarımızı ne kadar spora sokarsak o kadar iyi nesiller oluşturabiliriz. Bir spor adamımızın yaşarken onore edilmesini son derece önemli buluyorum. Dereceye giren toplam 77 sporcumuz ödüllendirilecek. Toplam ödül miktarı 72 bin 50 lira olacak. Çocuklar da bu yarışmada olacak. Uluslararası seviyede bir yarış gerçekleştireceğiz. Unutulmasın ki geçmişini unutanın geleceği olmaz" diye konuştu.

Avcı: "Çocuklarımız bilgisayar başına geçti"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu’nun ardından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı açıklamalarda bulundu. Koşunun heyecanını yaşadığını söyleyen Avcı, "Çocukların da bu yarışta olacak olması beni çok mutlu ediyor. İsmail Akçay ağabeyimize değer vermeye devam ediyoruz. İsmail Akçay’ı gençlerimize tanıttığımız zaman gençlerimiz daha başarılı olacaklarına inanıyorlar. Bu koşuya sahip çıkan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız maalesef sokaklardan ayrılıp evlerindeki bilgisayar başına geçtiler. Çocuklarımızı spor yapabilmenin önemini anlatabilmek adına bu organizasyon önemi bir etkinlik" dedi.

Akçay: "Ben koşmaktan başka bir şey düşünmedim"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İsmail Akçay’ın Türk sporu için çok önemli bir isim olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünün örneğidir İsmail ağabey. İnşallah, İsmail ağabeyin yakaladığı başarılara ulaşacak isimlerin sayılarını artırırız" dedi. Subaşı’nın ardından konuşan efsane atlet İsmail Akçay, bugüne kadar koşmaktan başka bir şey düşünmediğinin altını çizerek, "Federasyonla bazen konuşuyoruz. Ben çok bilmem ama bana aktarıyorlar. Bugüne kadar 28 ülkeye gitmişim, 138 defa milli olmuşum. 1972’de yüzyılın atleti seçilmişim. Bazen ’Ben bu ilgiyi hak etmek için ne yaptım’ diye düşünüyorum. Sporun içindeki en zor branş benim branşımdır ama en güzeli de benim branşımdır, maraton. Benim farklı tarafım da şuydu, yarışmalara devletin, federasyonun parasıyla gitmezdim. Japonya’ya, ABD’ye, Pakistan’a, Hindistan’a bizzat davet alarak gittim. Benim masraflarımı çağıran ülkeler karşılardı. Ben Londra, Tokyo caddelerinde milyonların önünde koştum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formasıyla değil, şanlı Türk Bayrağı’nı göğsüme takarak koştum. ’Turko tempo, Turko tempo’ diye bağırmaları tüylerimi diken diken yapardı. O anda öyle bir hissiyat yaşardım ki, birisi çekip bana ateş etse, hissetmezdim. Tek bir şey için koşmuşumdur, şerefimiz olan Türk Bayrağı için. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Sırrımı soruyorlar. Benim yaptığım çalışmayı öküz yapsa şampiyon olurdu. Ben öyle sert ve disiplinli çalıştım. Allah da gördü, başarıyı verdi" dedi. Akçay’ın ardından konuşan Eski milli atlet Nevzat Ayaz da turnuvayı düzenleyen yetkililere teşekkür etti. Ayaz ayrıca parkurun 12,5 KM olduğunu söyledi. Yarışa şu ana kadar toplam 363 sporcu kayıt yaptırırken, bu yarışmacıların 10’unun yabancı olduğun ifade edildi. Kayıtlar 8 Eylül’e kadar devam edecek. Yapılan açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve ardından İsmail Akçay için özel hazırlanan video, toplantıya katılanlara izletildi.