İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Bütün, Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi kaptanlarla buluştu

Turkcell’in Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor ve Bursaspor takımlarının ligdeki buluşması öncesinde iki takımın kaptanlarıyla bir araya gelerek kendilerine başarılar diledi.

Turkcell'in Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor ve Bursaspor takımlarının ligdeki buluşması öncesinde iki takımın kaptanlarıyla bir araya gelerek kendilerine başarılar diledi.


Turkcell, dijital işbirliğine gittiği Trabzonspor ve Bursaspor'un maçı öncesi iki takım kaptanına başarılar diledi. Trabzon Şenol Güneş Kompleksi'ndeki maç öncesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Bursaspor Kaptanı Ertuğrul Ersoy ile bir araya geldi.


Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış iki güzide kulübüyle dijital işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İsmail Bütün, “61Cell ve Bursa Mobile ile taraftarlara benzersiz bir dijital deneyim sunuyoruz. Taraftarlar bir yandan kendileri kazanırken, bir yandan da kulüplerine kazandırıyorlar. Önümüzdeki günlerde kendilerine özel yeni dijital sürprizlerimiz de olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.