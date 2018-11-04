İsmail Bütün, Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi kaptanlarla buluştu

Turkcell'in Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor ve Bursaspor takımlarının ligdeki buluşması öncesinde iki takımın kaptanlarıyla bir araya gelerek kendilerine başarılar diledi.

Turkcell, dijital işbirliğine gittiği Trabzonspor ve Bursaspor'un maçı öncesi iki takım kaptanına başarılar diledi. Trabzon Şenol Güneş Kompleksi'ndeki maç öncesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Bursaspor Kaptanı Ertuğrul Ersoy ile bir araya geldi.

Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış iki güzide kulübüyle dijital işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İsmail Bütün, “61Cell ve Bursa Mobile ile taraftarlara benzersiz bir dijital deneyim sunuyoruz. Taraftarlar bir yandan kendileri kazanırken, bir yandan da kulüplerine kazandırıyorlar. Önümüzdeki günlerde kendilerine özel yeni dijital sürprizlerimiz de olacak" dedi.