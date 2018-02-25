İsmail Köybaşı 3 hafta sonra 11’de

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlıklar sonrası İsmail Köybaşı yeniden 11’e döndü. Son olarak Trabzonspor deplasmanında forma giyen Köybaşı antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta takımdan ayrı kalmış ve Gençlerbirliğ, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı. Sakatlığı atlatan ve Hasan Ali Kaldırım’ın cezalı olmasından dolayı ilk 11’de kendine yer bulan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ile oynanacak derbi ile tekrardan sahalara dönmüş oldu.