İSNAKHAFDER’den ’güvenli sürüş’ konferansı

İstanbul Nakliyatçılar ve Hafriyatçılar Derneği (İSNAKHAFDER) son zamanlarda artan kazalara dikkat çekmek amacıyla ’Güvenli sürüş için dikkat edilmesi gerekenler’ konulu konferans düzenledi. Dernek üyeleri ile bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde verilen konferansta birçok önemli detaya dikkat çektiler. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen program katılımcılar tarafından tam not aldı.

Ali Balçık: "Bizler bir ve bütün olursak, güçlü olacak ve haklı isteklerimiz kabul görecektir"

Programda açılış konuşmasını yapan İstanbul Nakliyatçılar ve Hafriyatçılar Derneği Başkanı Ali Balçık, "Konferansın gerçekleşmesinde aldığı önce rolü için, başta Kaymakamımız Hüsnü Cemal Kansız’a derneğimiz adına kalpten teşekkürlerimi sunuyorum.İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği, kurulduğu ilk günden itibaren, mesleki sorunlarımızın giderilmesinde oluşturduğu güven ve umudu daima ileriye taşıma azmi içerisinde olacaktır. Bunun için siz değerli üyelerimize düşen öncelikli görev; çalışmalarımızı yakından takip ederek gerektiğinde faaliyetlerimize destek vermek olacaktır. Bizler bir ve bütün olursak, güçlü olacak ve haklı isteklerimiz kabul görecektir.

Derneğimizin adına bugüne kadar sözlü ve yazılı temaslarda bulunduğumuz ve burada isimlerini ayrı ayrı sayamayacağım; başta Çekmeköy Kaymakamımız olmak üzere bütün devlet erkanına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yöneticilerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Onlar, inşallah bizim tutunacak dalımız olmaya devam edeceklerdir. Alın terimiz karşılığının alınması ve çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi asli görevimizdir. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek için, birliğimizi güçlendirerek devam ettireceğimize inancım tamdır. Huzurlarınızdan ayrılırken, bir kez daha toplantımıza katıldığınız için sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Toplantımıza katılamayan kardeşlerime de bu vesile ile selam ve saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Latif Coşar: "İyi niyet ve temennilerle başlayan yolculuk sonu hayırlı olur"

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, "Allah çıkmış olduğunuz yolda yardımcınız olsun. İyi niyet ve temennilerle başlayan hiçbir yolculuğun sonu hayırsız bitmez. Son zamanlarda artan kazalar vb. bir çok sorunları masaya yatırarak üyeleri ile bunları çözüme götüren hangi STK var ise biz her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. İstanbul Nakliyatçılar ve Hafriyatçılar Derneği ve üyelerine bu anlamda büyük iş düşmekte" şeklinde konuştu.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız "Allah hayırlı uğurlu etsin"

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ise emek veren katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ülkemiz olarak her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde hafriyatçı ve nakliyatçıların bir araya gelerek birliktelik oluşturmaları çok güzel bir tablo. Çekmeköy’ü yönetenler olarak bizimde üzerimize düşen toplum yararına her ne var ise yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmacı uzmanlar tarafından verilen konferans, ilerleyen saatlere kadar devam etti.Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.