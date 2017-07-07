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07 Temmuz 2017 12:00

İSOK Tırmanma Yarışı, Şile Ovacık´ta

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4.

İSOK Tırmanma Yarışı, Şile Ovacık´ta

07 Temmuz 2017 12:00

Ayağı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından 08-09 Temmuz 2017 tarihlerinde Şile Belediyesi katkıları ile Şile Ovacık köyünde organize edilecek.


Ayağı Şile’de yapılacak. Organizasyon, yarın Şile’de yapılacak idari ve teknik kontrolün ardından Şile Belediye meydanından verilecek seramonik start ve havuzlu meydanda yapılacak drift gösterisi ile başlayacak. 9 Temmuz 2017’de 3,8 kilometre uzunluğundaki parkurda 09.00-11.30 arasındaki 2 antrenman çıkışının ardından 12.30’da ilk çıkışın startı ile yarış başlamış olacak.Asfalt zemine sahip parkurda 4 çıkış üzerinden koşulacak yarış 19.30’da servis alanında yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya illerinden 27 sporcu katılacak.



Sakarya Korucuk büyük yarışa hazır


Türkiye Offroad Şampiyonası 3.ayak yarışı 08-09 Temmuz 2017 tarihinde 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya şehir merkezinde yer alan Korucuk mevkisinde gerçekleştirilecek. Adapazarı Belediyesi, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan organizasyon, seyir zevki yüksek ve takibi kolay olacak şekilde büyük bir özenle hazırlandı.




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