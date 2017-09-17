İspanya, Eurobasket’te üçüncü oldu

Eurobasket üçüncülük-dördüncülük maçında İspanya ile Rusya, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Tüm periyotlarda üstünlük sağlayan İspanyollar, parkeden 93-85’lik skorla galip ayrılarak, turnuvayı üçüncü tamamladı. İspanya’da Pau Gasol 25 sayı, 10 ribaund, Marc Gasol 25 sayı, 4 ribaund ve Sergio Rodriguez 16 sayı, 9 ribaund ile oynayarak, galibiyetin mimarlarından oldu. Rusya’da ise Alexey Shved 18 sayı, 3 asist ve Mozgov 14 sayı, 10 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

Bu sonuçla İspanya, son 6 organizasyonda madalya almayı başardı.