İspanya ile Fas ile 2-2 berabere kaldı

İspanya, Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk gol 14. dakikada Khalid Boutaib’den geldi ve Fas 1-0 öne geçti ancak Fas’ın üstünlüğü uzun sürmedi. 19. dakikada Isco şık bir vuruşla eşitliği sağladı ve devre 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın sonlarında Fas bir kez daha öne geçmeyi başardı. 81. dakikada Faycal Fajr’in asistinde Youssef En Nesyri, takımını tekrar öne geçirdi. İspanya ise eşitliği uzatmalarda yakaladı. 90+3. dakikada Iago Aspas skoru tayin etti.

2-2 sona eren maçın ardından, İspanya 5 puanla grupta lider olurken, son 16 turunda da Rusya ile eşleşti. Fas ise 1 puanda kaldı.

Karşılaşmada forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar 90, Galatasaraylı Belhanda 64 ve Fas’ın ilk golünü kaydeden Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib 72 dakika sahada kaldı.