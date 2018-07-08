Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 15:36

İspanya Milli Takımı’nda Fernando Hierro’nun görevine son verildi

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Fernando Hierro’nun görevine son verildiğini açıkladı.

İspanya Milli Takımı’nda Fernando Hierro’nun görevine son verildi

08 Temmuz 2018 15:36

Hierro eski görevi sportif direktörlüğe geri dönmeyi de reddetti.


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin Real Madrid ile anlaşmasını açıklamasının ardından İspanya Futbol Federasyonu’nu harekete geçirmişti. Başkan Luis Rubiales, Lopetegui’nin görevine turnuva öncesinde son verip, Sportif Direktör Fernando Hierro’nun takımını çalıştıracağını açıklamıştı.


Turnuvada İspanya istenileni verememiş son 16 turunda turnuvaya veda etmişti. Portekiz, Fas ve İran’ın yer aldığı B Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, son 16’da ev sahibi Rusya’ya penaltı atışları sonunda mağlup oldu.


Dünya Kupası sonrasında İspanya’da yine teknik adam değişikliği yaşandı. İspanya Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Fernando Hierro’nun teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı. Hierro, önceki görevi olan sportif direktörlüğe dönmeyi reddettiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç