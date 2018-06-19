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19 Haziran 2018 12:52

İspanyol alışveriş platformu Türkiye pazarına girdi

Barselona merkezli alışveriş platformu Glovo, İstanbul operasyonlarının startını verdi.

İspanyol alışveriş platformu Türkiye pazarına girdi

19 Haziran 2018 12:52

İlk etapta şirket Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde faaliyete geçip ve hızla genişlemeyi planlıyor.



Avrupa ve Güney Amerika’nın en popüler sipariş uygulamalarından Glovo, İstanbul operasyonlarına başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2015 yılında Barselona’da faaliyete başlayan Glovo, kurulduğu günden bu yana Avrupa, Afrika ve Güney Amerika olmak üzere 3 kıtada ve 15’ten fazla ülkede Madrid, Paris, Milano, Sao Paulo gibi metropoller de dahil olmak üzere 60’tan fazla şehre yayıldı. Şirket, bu ağına son olarak İstanbul’u da dahil etti. Lokasyon bazlı çalışan pazaryeri uygulaması, kullanıcılara bulundukları şehirden istedikleri ürünleri sipariş etme veya başkalarına gönderme fırsatı sağlıyor.



“İstanbul’a geldiğimiz için oldukça heyecanlıyız”


Konuyla ilgili görüş bildiren Glovo CEO’su Oscar Pierre şunları kaydetti: "İstanbul’a geldiğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu şehrin müthiş bir büyüme potansiyeli barındırdığını düşünüyoruz ve Glovo olarak sağladığımız gelişmiş kullanıcı deneyimi sayesinde bu büyümenin öncü unsurlarından birisi olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz, insanların teknolojinin imkanlarından telefonları aracılığı ile faydalanıp şehirlerindeki her türlü ürüne hızlıca erişebilmelerini sağlamak, diğer yandan da binlerce insan için yeni gelir fırsatları oluşturmaktadır".




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