İsrail Konsolosluğu önünde Kudüs protestosu

ABD ve İsrail aleyhine slogan atan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylara tepki gösteren onlarca kişi, gece saatlerinde İsrail Konsolosluğu önüne geldi. Konsolosluk önünde İsrail ve ABD aleyhine slogan atan grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.