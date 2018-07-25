Kimi gözünden kimi ayağından vurulan 7 Filistinli kahraman, Başakşehir Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmü devam ederken Türkiye de mazlumların yarasına merhem olmak için girişimlerini sürdürüyor. Gazze sınırında düzenlenen ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan ve tedavileri için Başakşehir’e getirilen 7 Filistinli kahraman, Başakşehir Devlet Hastanesinde tedavi görüyor.

“Filistin’e ve Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile birlikte Filistinli yaralıları hastanede ziyaret etti. Başkan Kartoğlu, Başhekim Op. Dr. İdris Kurtuluş’tan Filistinlilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılarla bir süre sohbet eden Başkan Kartoğlu, “İsrail askerileri tarafından hedef gözetilerek vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Filistinli kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Bizler hem Filistin’e hem de Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Kimi ayağından kimi gözünden vuruldu

Filistinli yaralıların tedavilerinin yapıldığı Başakşehir Devlet Hastanesinin Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş, İsrail’in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin Ramazan Bayramı’ndan iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hastaneye getirildiğini söyledi. Filistinli direnişçilerin gerçek mermilerle sakat bırakmak maksadıyla özellikle vurulduğunu, kiminin topuklarından kiminin gözünden hedef alınarak vücutlarında kalıcı hasarların meydana getirildiğini belirten Başhekim İdris Kurtuluş, “Şu an hastanemizde 7 Filistinli hastamız var. Başta göz tedavileri olmak üzere eklemlerde meydana gelen ateşli silah yaralanmaları sebebiyle meydana gelen sorunların iyileştirilmesi amacıyla fizik tedavi süreçleri devam ediyor. Terörist İsrail, gerçek mermiler kullanarak ve insanları sakat bırakmak amacıyla insanların üzerine özellikle ateş etmiş. 20’li yaşlarındaki bu gencecik insanlar belki de hayatları boyu yürüyemeyecekler” şeklinde konuştu.

Protez gözü Başakşehir’de takıldı

22 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Dan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” ilan etmesinin ardından düzenlenen protestolar sırasında İsrail askeri tarafından sağ gözünden vurulduğunu belirterek, “Burada her şeyin en güzelini gördük. Bana Türkiye’de yapay göz yapıldı. Her şey için minnettarım. En büyük hayalim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanışmak” dedi.

“En büyük desteği Türk milletinden gördük”

Gazzeli 24 yaşındaki Ahmed Abu Alreesh de Gazze’deki ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde bacağından vurulduğunu ve Başakşehir Devlet Hastanesinde kendisi için yapılan protezle çok daha iyi yürüyebildiğini belirterek, “Gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından sağ bacağımdan vuruldum. Kurşun kemiğe ve bazı sinirlere zarar vermiş ama şimdi yeni yeni yürümeye başlıyorum. Fizik tedavi sürecim iyi gidiyor. Gazze’deki zor günlerimizde en büyük manevi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Türk milletinden gördük” ifadelerine yer verdi.

“Burada tedavim çok iyi gidiyor”

23 yaşındaki Mohammed Baraka, Gazze’deki protestolar sırasında sağ ayak bileğinden vurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Daha sonra bayılmışım. Beni eve götürdüklerinde sağ ayak bileğim parçalanmış durumdaydı. Burada tedavim çok iyi gidiyor. Doktorumdan da tüm sağlık çalışanlarından da çok memnunum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.”

“Abluka altındaki Gazze’de tedavi imkanı yok”

Gazzeli yaralılardan 33 yaşındaki Fevzi Ebu Musa da gözünden yaralandığını, Abluka altındaki Gazze’de tedavi imkanının bulunmadığını, Mısır’da da tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle Türkiye’ye getirildiğini kaydetti. Ebu Musa, “Türkiye’de çok iyi bir muamele gördüm. Hatta hastanedeki güvenlik görevlileri bile yardımcı oluyor” dedi.

“İmkan verilirse Türkiye’ye hizmet edebilirim”

25 yaşındaki Ahmed Alnavajha ise bir tercüman. Protestoları fotoğraflamak ve haberini yapmak için bölgede bulunan gazetecilere tercümanlık yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından sol bacağından vurulan ve ana dili Arapçanın yanı sıra çok iyi derecede İngilizce de bilen Alnavajha, “İmkan verilirse Türkiye’ye hizmet edebilirim” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde 130’dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. Türkiye, yaralı onlarca Filistinliyi Mısır üzerinden Türkiye’ye getirerek tedavi olmalarını sağlıyor.