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07 Mayıs 2018 13:49

İstanbul Adliyesinde kan bağışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde İstanbul Adalet Sarayı’nda ’Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi.

İstanbul Adliyesinde kan bağışı

07 Mayıs 2018 13:49


İstanbul Adalet Saray’ında düzenlenen kan bağışı kampanyasında yargı çalışanları kan bağışında bulundu.


Yapılan etkinlikte kan bağışında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Bugün Kızılayımızın 150’nci yılı, ülkemizin köklü ve kıymetli kuruluşudur. Zor zamanlarımızda insanların yardımına her daim bulunan Kızılayımızın 15O’nci kuruluş yıldönümünde geçen yıl olduğu gibi sayın İstanbul Kızılay Şube Başkanımızın öncülüğünde adliyemizde böyle bir kampanya başlattık. İlerleyen senelerde devamı gelecektir. Tüm katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum“ dedi.




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