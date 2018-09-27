İstanbul Airshow'da milli uçak Hürjet'ten gövde gösterisi

Havacılık tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Airshow, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Askeri ve sivil hava araçlarından oluşan onlarca hava aracının sergilendiği havacılık fuarında, milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı modeli Hürjet'in prototipi de sergilendi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminal Apronu'nda bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen İstanbul Arishow, kapılarını açtı. Yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden askeri hava araçlarına kadar çok sayıda hava aracı fuar kapsamında sergilenmeye başladı. Fuarda en dikkat çeken hava araçlarından biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu olan Hürjet'in prototipi oldu. Fuarın açılışı için gelen ziyaretçiler, Hürjet uçağını yakından inceledi.