İstanbul Akvaryum öğretmenlere 3 gün boyunca ücretsiz

İstanbul Akvaryum, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak amacıyla özel bir kampanya başlatacak. Kampanya kapsamında tüm öğretmenler 24-26 Kasım tarihleri arasında, 3 gün boyunca İstanbul Akvaryum’u giriş bedeli ödemeden, ücretsiz ziyaret edebilecek. Öğretmenlerin beraberindeki misafirlerine de girişte yüzde 40’a varan indirimler sunulacak.

Öğretmenlerin sadece öğretmen kartını göstermesi yeterli

24-26 Kasım tarihleri arasında, 3 gün boyunca İstanbul Akvaryumu ziyaret etmek isteyen öğretmenler ya da öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyenler, 24 Kasım Cuma gününden itibaren hafta içi 10:00-19:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.