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04 Temmuz 2017 10:46

İstanbul Aydın Üniversitesi lise yaz okulları başladı

İstanbul Aydın Üniversitesinin her yıl düzenlediği Lise Yaz Okulları başladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi lise yaz okulları başladı

04 Temmuz 2017 10:46

İki hafta sürecek olan programda 17 yaşa kadar olan öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.


Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesinin bu yıl üçüncü defa gerçekleştireceği Lise Yaz Okulları programı başladı.


16 branşta 45 saatlik eğitim


Üniversite bünyesindeki İAÜ Çocuk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve bir önceki yıl 45 öğrencinin katılımıyla 15 branşta gerçekleştirilen programda 16 farklı branşta dersler ve etkinlikler olacak.


Çoğunlukla İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliklerde hafta sonları üniversitenin Tepekent’teki sosyal tesisleri de kullanılıyor. Burada daha çok fitness, masa tenisi ve futbol gibi sportif faaliyetlerle meşgul olunurken, Pazar günleri ise İstanbul ve çevresindeki tarihi yerler ve müzeler geziliyor. Lise Yaz Okulları’na katılan öğrenciler iki hafta boyunca üniversitenin beş yıldızlı otel özelliğine sahip İAÜ Yaşam Merkezi’nde konaklıyor. Programda hukuktan bilgisayara, mühendislikten STEM derslerine, gastronomiden, fotoğrafçılığa; yaratıcılıktan dramaya kadar birçok farklı branşta derslere ve seminerlere katılıyorlar.


Programda öğrencilere ilk olarak üniversite yaşamı ve üniversite eğitimine ilişkin farkındalık kazandırılıyor. Ayrıca öğrenciler, seçtikleri üç dersten, toplamda 45 saatlik eğitim alarak, bu derslere ilişkin bilgi ve becerilere de sahip oluyorlar. Kurulan yeni arkadaşlıklar, eğlenceli iki hafta, sosyal becerilerinin gelişmesi, üniversite öğretim üyeleri ve eğitim ortamları ile etkileşim ise öğrencilerin diğer kazanımları


“Disiplinlerarası eğitim veriyoruz”


İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü ve İAÜ Lise Yaz Okulları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, “Bu programı düzenleyenlerden birisi olmak açıkçası gurur verici. Çünkü öğrencilerimize normal eğitim sistemi içinde yaşayamayacakları deneyimler yaşatıyoruz. Okulda almadıkları derslerle iç içe olmalarını ve uygulama yapmalarını sağlıyoruz. Şimdiye kadar hiç yoga yapamamış öğrencilerimiz yoga yapmayı öğreniyor; hiç gözlemlemedikleri gezegenleri gözlemliyor. Disiplinlerarası bir biçimde öğrencilerimizin farkındalığını ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi sağlayan programa 9’dan 10.sınıfa; 10.sınıftan 11.sınıfa geçen öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.




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