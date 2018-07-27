İstanbul BAM Başsavcılığında devir teslim töreni

Törende konuşma yapan Salihoğlu, "10 dakikada karar verdik, 1 saatte emekli olduk" dedi.

HSYK’nın yaz kararnamesi ile atanan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu için devir teslim töreni yapıldı. Törene eski Başsavcı Hadi Salihoğlu, Başsavcı Metin Sarıhan, başsavcı vekilleri, çok sayıda savcı ile adliye personeli katıldı.

"2 senedir devam ettiğim görevimi devrettim"

Emekliye ayrılan Hadi Salihoğlu törende yaptığı konuşmasında, "2 senedir devam ettiğim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Yüksek Kurul’un kararıyla tayin edilen değerli Başsavcım Metin Sarıhan’a devretmek üzere bulunuyoruz. 20 Temmuz 1979 yılında stajyer hakim olarak İstanbul Adliyesinde göreve başladım.Sırasıyla Erzincan, Çankırı, Kahramanmaraş ve 1991 yılından beri İstanbul’da, aşık olduğum İstanbul’da bu kutsal ve güzel göreve devam ettim. Özellikle 1996 ve 2003 tarihlerinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde zor ve sıkıntılı bir devir geçirdik. 3 Haziran 2003 tarihide yanımızda bir bomba patladı fakat yaşamamız yüce Mevlam tarafından lütfedilmiş ki 13 tane kurşun değen arabamızdan sağ çıktık. Allah bizleri korudu" dedi.

"10 dakikada karar verdik, 1 saatte emekli olduk"

17-25 Aralık döneminde zorlu bir sınav verdiklerini kaydeden Salihoğlu, "15 Temmuz hain darbesini de yaşadık. Şartlar gerektiği için bazen de emekli olmakta fayda var. Ailemle birlikte karar verdik. Ve emekliliğimizin ikinci günü.Tabii duygusal bir durum söz konusu. 40 sene kolay değil. Ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı. Hanımın onaması olmadan hiçbir şey olmuyor ve bir saatte de emekli olduk" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, 4 ayrı şehirde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını belirterek, "2015 yılında kararnameyle Başsavcıvekili olarak görevlendirildim. Yeni kararnameyle bu görevin bana tebliğ edilmesi noktasında onurlandığımı söylemek isterim. Bilhassa bu görevi yargı teşkilatında 40 yıl kadar görev yapmış, türlü zorluklarla mücadele etmiş, elini taşın altına koymuş, devlet terbiyesi bilen bir meslek büyüğümüzden teslim almak bana onur vermektedir. Bizim yapmamız gereken devletimize hizmet noktasında en iyi çalışmayı ortaya koymak, bu emaneti bir başka meslektaşımıza onurla teslim etmektir. Ben emekli olan sayın başsavcımıza emeklilik hayatında ailesiyle birlikte mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bölge Adliye Mahkemesi, adaletin tesisinde önemli yere sahip"

Yargıtay üyesi olarak atanan Hayri Kaynar, "Komisyon Başkanlığımıza Murat Boylu kardeşimiz atandı. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisi gerçekten müstesna bir kişilik. Bizim yerimizi fazlasıyla dolduracaktır ben bundan eminim. Devletler kılıçla fethedilir, akılla yönetilir, adaletle ayakta durur. Bu manada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi adaletin tesisinde önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

"Canla başla çalışacağız"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu ise, "Bu oda benim yabancı olduğum bir oda değil. Son kararnameyle Bölge Adliye Başkanlığına atandım. Bu güveni gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini mahcup etmeyeceğiz. İnşallah benim için, sizin için, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı olur. Biz canla, başla çalışacağız. Başka bir çıkış yolumuz yoktur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni Başsavcı ve Başkan’a çiçek ve plaket takdim edildi.