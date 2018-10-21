İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı başladı

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı oy verme işlemiyle başladı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 41 bin 77 seçmenin oy kullanması için 105 seçim sandığı kuruldu. Akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek seçimin sonuçlarının akşam saat 19.00 civarında açıklanması bekleniyor.