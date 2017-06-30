İstanbul BB’de üç imza

Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Başkan Bahattin Ulusan, Voleybol Şube Sorumlusu Faruk Çetin ve Genel Koordinatör Murat Beytekin’in de hazır bulunduğu imza töreninde Serhat Coşkun ve Murat Yenipazar 1’er, Baturalp Burak Güngör ise kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Törende konuşan Başkan Bahattin Ulusan, “Geçtiğimiz sezonda Voleybolda istediğimiz ve hedeflediğimiz noktanın uzağında kaldık. Bu sezon daha kolej havasında bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferlerimiz Serhat, Burak ve Murat’a hayırlı olsun diyorum. Hep beraber bir takım olarak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açtığını ve takımın başarılı olması için var gücüyle mücadele edeceğini belirten Serhat Coşkun, geçen sezon Çin’in Tianjin Sport takımında forma giymiş Çin Ligi’ndeki takımının maçlarının 22 Ocak’ta tamamlanmasının ardından yurda dönüş yaparak sezonun devamında Afyon Belediye Yüntaş’ta forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Bankası forması giyen ve kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan Smaçör Baturalp Burak Güngör, “Belediyespor forması altında kendisine güvenenleri mahcup etmeyip başarılı bir performans göstereceğime inanıyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonu Avusturya’nın Hypo Tirol Innsbruck takımında geçiren Murat Yenipazar ise, “Tekrar eski kulübüme yani yuvama döndüğüm için mutluyum. İnşallah hedeflenen başarıyı yakalar ve bize güvenenleri mahcup etmeyiz” şeklinde konuştu.