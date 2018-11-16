İstanbul BBSK, Metehan Başar ve Cengiz Arslan ile yeni sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başar ve U23 Dünya Güreş Şampiyonu Cengiz Arslan'ın sözleşmelerini 1 yıl uzattı. Cebeci Spor Kompleksi'nde bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili ve Güreş Şubesi Sorumlusu Enver Yılmaz, Kulüp Genel Sekreteri Hakan Şahin, Güreş Şubesi Menajeri Yekta Yılmaz Gül ve Güreş Şubesi A Takımı Teknik Direktörü Hakkı Başar katıldı.

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Celalettin Deniztoker, şampiyon sporcuların kulüpte devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Onlardan olimpiyatlarda da başarı bekliyoruz. İnşallah olimpiyat şampiyonluklarını da göreceğiz” dedi.

Başkan Vekili ve Güreş Şubesi Sorumlusu Enver Yılmaz ise, “İki hafta arayla bir büyükler bir de U23'te iki evladımız şampiyon oldu. Bu sene diğer branşların dünya şampiyonalarında Türkiye hiç altın madalya alamadı. Bir tek güreşte iki altın madalya alındı. İkisi de bizim sporcumuz. Biz olimpiyatlarda da bu evlatlarımızdan başarı bekliyoruz. Cengiz Arslan da abisi Metehan Başar'ın izinden gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getiren Cengiz Arslan, İstanbul BBSK ile daha da güzel günler geçirmek istediğini dile getirdi.

Son iki senenin dünya şampiyonu Metehan Başar ise şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümle yoluma devam ediyorum. Başkanımız Celalettin Deniztoker ve güreş şube sorumlumuz Enver Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de güzel bir sezon geçiririz.”