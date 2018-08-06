Zirvede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Sosyal bilimler toplumun geleceği, Türkiye’nin geleceği, olaya bu yönüyle bakmak her halde daha doğru olur” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" finali yapıldı. Final programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı. Zirvede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Türkiye’de ilk defa bu şekilde üniversite kuruldu. Yüzde 50’si lisans eğitimi ve geri kalanı yüksek lisans ve master. Türkiye’de üniversiteler ölçü olarak kabul edilip planlanmadı. Dünyadaki meşhur üniversiteler ölçü olarak düşünülüp böyle bir üniversite planlandı. Gerçekten bu üniversitenin hedefi dünyadaki söz sahibi sayılı üniversiteler arasında olmak” dedi.

Bazen imkanın işi kolaylaştırdığını, bazen de zorlaştırdığını söyleyen Uysal, “O manada hem kolay yönü var hem de zor yönü var. Aslında zoru başaracak olan sizsiniz. Eğer o zoru başarırsanız da ülkemiz inşallah iyi noktalara gelecek. Dünyada bir gerçek var; sosyal bilimler olmadan diğer bilimler bir işe yaramıyor. Sosyal bilimler toplumun geleceği, Türkiye’nin geleceği, olaya bu yönüyle bakmak her halde daha doğru olur” şeklinde konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ise, “Ben de böyle bir programı tercih ettiğiniz için katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle Başakşehir’den katılan arkadaş var mı? Bilmiyorum ama tüm liselerde yaptığımız programlarda tekrarladık. Gençlere tavsiyelerimiz oldu. Hz. Mevlana’nın bir sözü var; ’Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ diyor. Biz de gençlere büyük olarak tavsiyelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.