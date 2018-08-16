21’inci yüzyılın beceri ve yetkinliklerine uygun şekilde tasarlanan ’LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik’ yüksek lisans programı Eylül ayında eğitime başlayacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Atölye iş birliğiyle, 2018-2019 akademik yılında LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik (LITE: Learning, Innovation, Technology and Entrepreneurship) yüksek lisans programını hayata geçiriyor. Yapılan bilgilendirmede program, öğrenen ve öğreten değil; birlikte öğrenilen bir yapıya sahip. Birlikte öğrenme, kendini baştan oluşturmaya ve ışığı takip etme sloganlarını sahiplenen program, günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gereken yetkinlik ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

21’inci yüzyılın ihtiyaçları: teknoloji, girişimcilik ve inovasyon

İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan, 21’inci yüzyıl yetkinlikleri etrafında şekillenen LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik yüksek lisans programı öğrencilerine, girişimci bir bakış açısı ve hedeflerine yönelik adım atabilme ve sonuç alabilme becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Programda inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlere uygulayabilen potansiyel değişim öncüleri yetiştirilecek.

Günümüz teknolojisiyle şekillendirilen program öğrencilere, yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin girişimcilik açısından önemini aktararak girişim sürecinde fikir üretme, geliştirme, yatırımcıya sunma, şirketleşme, reklam ve pazarlama teknikleri konularında da uzmanlık kazandıracak.

Öncelikli olarak küresel düşünmenin, dünya ve günümüz trendlerinin, toplumun geleceği kavramının ele alınacağı program doğrultusunda, öğrencilerin kurumların yapısını kavrayarak onları nasıl dönüştürebileceğine odaklanılacak. Program, son döneminde ise ’insan’ı merkeze alarak öğrencilerin ilgili becerileri farkına varmalarını ve bu yolla değişim öncüleri olmalarını hedefliyor.