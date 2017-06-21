Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:22

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri sahurda buluştu

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’ne bağlı belediye başkanlarını ve meclis üyelerini sahur programında buluşturdu.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri sahurda buluştu

21 Haziran 2017 12:22

Ortaköy Meydan’da gerçekleşen sahur programına Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ev sahipliği yaptı.


İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’ne bağlı belediye başkanları ve meclis üyeleri Beşiktaş Belediye’sinin verdiği sahur programında bir araya geldi. Ortaköy Meydan’da gerçekleşen sahur programına İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Boğaziçi belediyeler Birliğine bağlı çok sayıda meclis üyesi katıldı.


Sahur programında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberliğini paylaşmak üzere Boğaziçi Belediyeler Birliği’ne bağlı başkanlar olarak Beşiktaş’ın en güzel noktasında Ortaköy Meydan’da sahur programında bir araya geldik. Ev sahipliğini bizim gerçekleştirdiğimiz bu özel geceye onur veren tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerime teşekkür ederim’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!