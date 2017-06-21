İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri sahurda buluştu

Ortaköy Meydan’da gerçekleşen sahur programına Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ev sahipliği yaptı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’ne bağlı belediye başkanları ve meclis üyeleri Beşiktaş Belediye’sinin verdiği sahur programında bir araya geldi. Ortaköy Meydan’da gerçekleşen sahur programına İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Boğaziçi belediyeler Birliğine bağlı çok sayıda meclis üyesi katıldı.

Sahur programında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberliğini paylaşmak üzere Boğaziçi Belediyeler Birliği’ne bağlı başkanlar olarak Beşiktaş’ın en güzel noktasında Ortaköy Meydan’da sahur programında bir araya geldik. Ev sahipliğini bizim gerçekleştirdiğimiz bu özel geceye onur veren tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerime teşekkür ederim’’ dedi.