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05 Mayıs 2018 15:52

İstanbul Boğazı’nda ’BAU Sailing Cup’ rüzgarı esti

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 6.

İstanbul Boğazı’nda ’BAU Sailing Cup’ rüzgarı esti

05 Mayıs 2018 15:52

kez düzenlenen ‘BAU Bosphorus Sailing Cup’ 51 yelken takımının katılımıyla gerçekleşti. İlk kez düzenlendiği günden bu yana ‘Yılın ilk boğaz yarışı’ olarak anılan yarış için tekneler, sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nda yelken açtı.


BAU Bosphorus Sailing Cup, 51 takımı ve İstanbul Boğazı’na komşu ilçelerden binlerce yelken severleri bir araya getirdi. Her yıl boğazda muhteşem bir görsel şölene dönüşen yarışta, takımlar Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start aldı. Yelkenciler açısından çok zor parkura sahip olan İstanbul Boğazı’nda yapılan yarışta, yelkenliler boğazın kuzeyine doğru yelken açtı. Beşiktaş önlerinde tamamlanan yarışta, yelkenliler VELA Kupası’nın sahibi olmak ve sınıflarının en iyi derecesini almak için mücadele verdi.



“Fransa’da dünya şampiyonu olduk”


Fransa’da EDHEC Yelken Yarışları’ndan Dünya şampiyonluğuyla geri dönen BAU Yelken Kulübü, başarılarına devam ediyor. BAU Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, BAU ‘Bosphorus Sailing Cup’ final yarışına ilişkin şöyle konuştu:


“Takımımız her hafta hem karada hem denizde düzenli antrenmanlar yapıyor. En son Fransa’da düzenlenen EDHEC Yelken Yarışı’nda 230 üniversite arasından BAU Yelken Takımımız Dünya şampiyonu oldu. Bu aşamaya geldikleri için öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.”



“Temmuz’da ‘Yelken Şöleni’ yapılacak”


Yılın ilk boğaz yarışını gerçekleştirdiklerini ve 51 takımın katıldığını bildiren Baltalı, "İlkini 2013 yılında düzenlemiştik, tek bir yarıştı. Bugün 6. kez düzenlediğimiz ‘Bosphorus Sailing Cup’ 4 etaplı ligin final etabıdır. 23-30 Temmuz 2018 tarihinde tüm kıtalardan gelen üniversite yelken takımlarını İstanbul’a davet edeceğiz. Medeniyetin başkenti İstanbul’da tüm kıta ve medeniyetleri bir araya getireceğiz. İngiltere’den Oxford, Cambridge, Amerika’dan Harvard, Afrika, Moskova ve daha birçok üniversite yelken takımlarıyla birlikte ‘Yelken Şöleni’ gerçekleştireceğiz" diye konuşu.


Yelken yarışlarında dereceye girenlere ödülleri bu akşam Kalamış Marina’da kurulacak yarış köyünde takdim edilecek.




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