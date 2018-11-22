İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın derin sulardaki boru döşeme işlemi tamamlayan dünyanın en büyük inşaat gemisi ’Pioneering Spirit’ İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi tamamlayan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.


Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Görevini tamamlayarak Karadeniz'den yola çıkan ve Marmara'ya doğru yol alan geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev Gemiye Boğaz'da 5 römorkör, 2 kıyı emniyet ve 1 sahil güvenlik botu eşlik ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.