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08 Temmuz 2018 09:13

İstanbul Boğazından geçen ABD savaş gemisi havadan görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 20 Borda numaralı USS ’Mount whitney’ adlı savaş gemisi İstanbul Boğazına girerken havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazından geçen ABD savaş gemisi havadan görüntülendi

08 Temmuz 2018 09:13

Çekilen görüntülerde bazı askerlerin çelik yelekle ağır silahlar başında nöbet tuttuğu görüldü.


Sahil güvenlik botlarının eşliğinde Marmara denizinden İstanbul Boğazına giren Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 20 Borda numaralı USS ’Mount whitney’ adlı savaş gemisi havadan görüntülendi. Boğaz geçişi sırasında Amerikan askerlerinin çelik yeleklerini giyerek geminin yan kısımlarında ağır silahlar başında nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güvertesinde ise bazı askerlerin koşarak spor yaptığı gözlendi. Geminin arka kısımında bulunan askeri helikopter ise pervaneleri katlanmış bir şekilde durması dikkat çekti. 189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde ’Blue Ridge’ sınıfı komuta ve kontrol gemisi İstanbul Boğazını geçtikten sonra Karadenize açıldı.




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