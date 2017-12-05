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05 Aralık 2017 14:22

İstanbul bu pazar Küçükçekmece’de koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından 2016 yılında "İstanbul’u Koşuyorum" sloganı ile hayata geçirilen Fun RunSeries’te 2017 Yılının son etabı olan Küçükçekmece Etabı 10 Aralık Pazar günü İBB Halkalı Stadı önünde koşulacak.

İstanbul bu pazar Küçükçekmece’de koşacak

05 Aralık 2017 14:22


2 bin sporcunun katılması beklenen Fun Run Series Küçükçekmece etabı, 7 kilometrelik parkurda koşulacak. 16 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği Küçükçekmece Etabı’nda son kayıt tarihi 7 Aralık Perşembe.


Yarış derecelerinin Elektronik Zamanlama Çipleri ile ölçüleceği Fun Run Series Küçükçekmece Etabı’nda ilk 3’e girecek Kadın ve Erkek koşuculara Kupa’nın yanı sıra bir Spor Mağazasında geçerli olan; 1.’lere 750 TL’lik, 2.’lere 500 TL’lik, 3.’lere ise 250 TL’lik hediye çeki ve İlçe Belediyesi’nin belirlediği ödüller verilecek.


Ayrıca, Küçükçekmece etabının sonrasında, her bir etapta dereceye giren katılımcıların puanları toplanarak en yüksek puana sahip ilk 3 Kadın ve ilk 3 Erkek büyük ödülün sahibi olacak.


Büyük Ödüller:



1. Iphone 6s Plus, 64 GB


2. Iphone 6s 64 GB


3. Iphone 6 16 GB




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