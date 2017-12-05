İstanbul bu pazar Küçükçekmece’de koşacak

2 bin sporcunun katılması beklenen Fun Run Series Küçükçekmece etabı, 7 kilometrelik parkurda koşulacak. 16 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği Küçükçekmece Etabı’nda son kayıt tarihi 7 Aralık Perşembe.

Yarış derecelerinin Elektronik Zamanlama Çipleri ile ölçüleceği Fun Run Series Küçükçekmece Etabı’nda ilk 3’e girecek Kadın ve Erkek koşuculara Kupa’nın yanı sıra bir Spor Mağazasında geçerli olan; 1.’lere 750 TL’lik, 2.’lere 500 TL’lik, 3.’lere ise 250 TL’lik hediye çeki ve İlçe Belediyesi’nin belirlediği ödüller verilecek.

Ayrıca, Küçükçekmece etabının sonrasında, her bir etapta dereceye giren katılımcıların puanları toplanarak en yüksek puana sahip ilk 3 Kadın ve ilk 3 Erkek büyük ödülün sahibi olacak.

Büyük Ödüller:

1. Iphone 6s Plus, 64 GB

2. Iphone 6s 64 GB

3. Iphone 6 16 GB