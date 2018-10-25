İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: "Belediyecilikte yeni nesil belediyecilik ortaya çıkmak durumundadır"

Bölgesel Living Lab Zirvesi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Artık şehirlerde daha yaşanabilir olmanın ölçüsü bu tür çalışmalarla işi rahatlatmak. Bunu yapabiliyorsak şehirler şehir olma vasfını koruyacak, yoksa artık şehir olma vasfını kaybedebiliriz. Yeni nesil sanayi, yeni nesil sağlık, diğer her konunun yeni nesile dönüştüğü gibi belediyecilikte de yeni nesil belediyecilik ortaya çıkmak durumundadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Başkan Uysal'ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Zirvede teknolojik gelişmeler ışığında yeniden planlanan şehirleşme çalışmaları masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal yaptığı konuşmada, "İnovasyon ve daha hızlı bir şekilde hayat bulabilmesi için onların hayat merkezi diyebileceğimiz Living Lab. 2011 yılında Başakşehir Belediyesi olarak o dönemde orada belediye başkanlığımız döneminde bu konuda dünyada neler olduğuna baktık ve Başakşehir'de de açmamızın İstanbul'a yeni kurulan bir şehir adına, şehircilik adına, orada yaşayacak insanlar adına, yapılacak yeni binalar adına çok büyük katkısı olacağını düşünerek Başakşehir'e Living Lab kuralım dedik ve yaptık. Belediyeler insanlara en fazla dokunan, en fazla hizmetini veren kuruluşlarsa yeni nesil sanayi, yeni nesil sağlık, diğer her konunun yeni nesile dönüştüğü gibi belediyecilikte de yeni nesil belediyecilik ortaya çıkmak durumundadır. Önceden belediyelerde birebir insan gücü ile yaptığı çalışmalar, insanların daha rahat yaşaması, şehirlerdeki planlar, planlara göre yapılmış binalar ve binaların ihtiyaçları için yetiyordu. Artık yetmez hale geldi. Başka bir şeylere ihtiyaç duyulmaya başlandı" dedi.

"İstanbul'da sürücüsüz metro ve insan unsurunun ortadan kalktığı ulaşım uygulamaları dönemi''

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım noktasında önemli bir yol katettiğini ifade eden Başkan Uysal, "Ulaşım araçlarımız var; raylı sistem, deniz ulaşımı, özel sektör aracılığı ile aldığımız toplu taşıma araçları, belediye olarak araçlar var ama bunların akıllı yönetimi olmaz ise o zaman bunlar yetersiz kalıyor. Akıllı yönetimin de sadece araçları değil, yayaları ve yolları hep beraber yönetmesi gerekiyor. Bu hafta sonu Çekmeköy metro hattımızı açtık. Sürücüsüz metro, insan unsuru yok. Durduğu yerde araca binerken araca binildiğini gören, ne zaman hareket etmesi gerektiğini bilen bir yazılımla koordine edilen ve günlük ortalama 300-350 bin kişinin taşındığı bir yolculukta artık insan unsuru ortadan kalkıyor. Daha sonra artık birçok şeyde de insan unsuru ortadan kalkmaya başlıyor. Yolda trafik ışığı artık ne taraftan kalabalık geliyorsa onu hissedip, kalabalık olan tarafa daha fazla geç yani yeşil, az kalan tarafa da daha fazla kırmızı yani dur diyebiliyor. Dur derken oradan geçmekte olan belediye otobüsü, diğer taraftan gelmekte olan dolmuş taksi, bunları da kontrol ederek İstanbul'daki trafiğin yüzde 17 daha rahatladığı bir sisteme dönüşebiliyor. O zaman 18-20 milyonluk, günlük 12 buçuk, 13 milyon indi-bindisi olan bir şehirde bu yazılım, merkezi yönetim ve koordineli yönetim trafiği yüzde 17 oranında rahatlatıyorsa belediyeler için living lab'ler, inovasyon olmazsa olmaz. Büyükşehirler geçmişte cazibe merkeziydi. Şehircilik başladı, geçtiğimiz yüzyılda şehirlere akın oldu. Artık şehirlerde daha yaşanabilir olmanın ölçüsü bu tür çalışmalarla işi rahatlatmak. Bunu yapabiliyorsak şehirler şehir olma vasfını koruyacak, yoksa artık şehir olma vasfını kaybedebiliriz" diye konuştu.

Şehirleşmede teknolojinin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Biraz önce iş adamlarımızı temsilen konuşan TÜSİAD Genel Sekreterimiz bahsetti. İnsanlar artık gelip işi yerinde mi yapacak yoksa evinde mi yapacak? İşi İstanbul'da mı yapacak yoksa gidip köyde uzak bir yerde yapıp internet üzerinden gerekli yere ulaştırabilecek mi? Bunlara baktığımız zaman şehri yönetenler bu konuda çok daha hızlı ve aktif olmak zorundadır. Bu konunun ticari hale gelmesi için yatırım yapması gereken iş adamlarını, bu konunun alıcısı olan müşterileri, bu konudan istifade etmek isteyen diğer tarafları, bunların her birini bir araya getirmek belediyelerin görevidir" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, ilçede bulunan Living Lab Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Kartoğlu, "Dünyadaki güç merkezleri artık şehirlere kaymıştır. Şehircilik gücü yeni bir kavram olarak önümüze çıkıyor. En geniş sınırlara sahip şehirlerden biri olan Başakşehir de şehirleşme, nitelikli konut projeleri, ulaşım kolaylığı, artı değerleri ve modern kentleşmesiyle İstanbul'un yeni bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu avantajlar, özellikle belediyecilik manasında da bizlere yeni bir misyon eklemiştir. Biz de bu misyonun farkında olduğumuz için özellikle belediyeciliği farklı boyuta taşımak amacıyla akıllı belediyecilik uygulamaları çerçevesinde yenilikçi fikirlerin hayat bulduğu teknoloji ve yaşam merkezi ‘Living Lab'i yaklaşık 7 yıl önce kurduk ve bölgesel bir çekim merkezi haline dönüştürdük. Living Lab, bilişim ve inovasyon merkezi olarak da hizmet vermektedir" dedi.