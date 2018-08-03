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03 Ağustos 2018 16:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Kartal’da cami temel atma törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, büyükşehir belediyesinin desteği ile Kartal’da yapılacak olan Soğanlık Merkez Camii ve Zemin Altı Otoparkı’nın temel atma törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Kartal’da cami temel atma törenine katıldı

03 Ağustos 2018 16:08

Törende konuşan Uysal, Kartal’da örnek bir eserin yapıldığını ifade ederek, Soğanlık Camii’nin altındaki otoparkı, Kur’an Kursu, taziye evi ve lojmanları ile diğer camilere de örnek olacağını söyledi.


Soğanlık Merkez Camii ve Zemin Altı Otoparkı’nın temel atma töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediyesinin engellemelerine rağmen caminin geç de olsa yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi. Proje ile ilgili bilgi veren Uysal, caminin Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde inşa edileceğini ve altında 126 araçlık otoparkı, Kur’an Kursu, taziye evi, 7 bin kişinin namaz kılacağı cami alanı ile örnek bir proje olduğunu söyledi. Uysal, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile de artık işlerin daha hızlı ilerleyeceğini dile getirdi.


Caminin temeli için ilk harç, yapılan duaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve milletvekilleri tarafından butona basılarak atıldı.




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