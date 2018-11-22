İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Bu kapsamda Bahçelievler Emlak Konut İlkokulu'na gelen ekipler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken öğretmenlere hediye takdiminde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mega kentin 39 ilçesindeki yaklaşık 5 bin öğretmeni okullarında ziyaret ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Emlak Konut İlkokulu'na gelen ekipler öğrencilerin bilinçli nesiller olarak yetişmesinde büyük katkıları olan öğretmenleri ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlere ajanda ve kalem hediye eden ekipler, ziyaretlerine bugün ve yarın gün boyunca sürdürecekler. Bahçelievler Emlak Konut İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Tanrıverdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

“Çok sevindik, onurlandık, gururlandık”

Öğrencilerin gelişimi için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını dile getiren Sınıf Öğretmeni Neslişen Ayşıl, “Belediye bizi düşündüğü, hatırladığı için çok sevindik, onurlandık, gururlandık, teşekkür ediyoruz. Öğretmen öğrenci için örnek idol oluyor, anne babadan sonra tanıdığı ikinci büyük insan çocuklar öğretmeni, onların yerine de koyuyor. Öğretmen nasılsa çocuk da ileri de onun benzeri olabiliyor” dedi.

“Heyecanla, zorluklarla birlikte öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz”

Çocukları hayatında öğretmenlerinin çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden öğretmen Nuran Akgün Bitim, “Biz öğretmenler yeni bir nesil oluşturmanın verdiği heyecanla, zorluklarla birlikte öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu önemli günde bizleri hatırlamaları, destek olmaları görevimizi önemsemeleri gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bir öğrenci için anne babadan sonra öğretmen gelir. Rol olmak, örnek alınmak çok çok önemli ve kutsal” ifadelerini kullandı.