Mecliste konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bütçemiz 20 milyar 100 milyon lira. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 8.65’lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi de dahil ettiğimiz zaman toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon lirayı bulmaktadır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayının 7’nci birleşiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesini görüştü. Mecliste, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Belediye Meclisi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği toplantıda bütçeyi meclis üyelerine sundu. Başkan Uysal’ın bütçeyi meclis üyelerine sunmasının ardından oylamaya geçildi. İBB’nin 2018 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edilirken oylamada 162 kabul, 58 ret oyu kullanıldı.

“6 milyar 822 milyon lirayla bütçemizin aslan payını ulaşıma ayırmış olduk"

Bütçe hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe çalışması yaptık. 2018 yılı Büyükşehir Belediye bütçemiz 20 milyar 100 milyon lira bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 8.65’lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi de dahil ettiğimiz zaman toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon lirayı bulmaktadır. 2018 yılında yatırımlarımızın toplamı şirketler ve bağlı kuruluşlar dahil edildiği zaman 16 milyar 113 milyon lirayı bulmaktadır. Bu tam anlamıyla bütçemizin aslında bir yatırım bütçesi olduğunu göstermektedir. 6 milyar 822 milyon lirayla bütçemizin aslan payını ulaşıma ayırmış olduk. 14 istasyonla günde 115 bin yolcu taşıyacak olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için şuanda çalışmalara başlandı, yatırımı devam ediyor. Bu çalışma ile Eyüpsultan’ı çekim merkezi haline getirmiş olacağız. Eskiden minibüsle gidilemeyen yerlere şimdi tramvay ile gidecek hale geleceğiz. Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe hattında da artık sona geldik. Üsküdar-Yamanevler arası herhalde 15 -20 gün içinde açarız" dedi.

“Havaray ile ilgili vatandaşların ve ilçe belediyelerinin itirazları vardı”

Havaray Projesi ile ilgili konuşan Başkan Uysal, "Havaray ile ilgili vatandaşların ve ilçe belediyelerinin itirazları vardı. Onu iptal edip yerine metro ve raylı sistem yani Sefaköy’den Halkalı’ya kadar metro ile oradan devamında da raylı sistem ile en kısa zamanda planlayıp yapacağız. Bu hattı Aksaray - İkitelli hattıyla Mimarsinan İstasyonu’ndan yine Kirazlı-Halkalı hattı ile Mecidiyeköy-Mahmutbey hattıyla da Mehmet Akif İstasyonu’nda buluşturup birleştiriyoruz. Bu şekliyle de Küçükçekmece ilçemizi İstanbul’un ana akslarıyla buluşturuyoruz, birbirine bağlıyoruz" diye konuştu.

“Borç stokumuza baktığımız zaman o kadar zor bir durumda da değiliz”

Konuşmasında İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarından ve İBB’nin parasal durumundan bahseden Başkan Uysal, “Şehrimiz Çin’den başlayan Londra’da sona eren kuşak ve yol projesinin transfer merkezi olacak. Böylece 4.4 milyar nüfus 20 trilyon dolar ulaşım ekonomisi İstanbul’dan geçecek. İlk defa bu sene bütçemize kentsel dönüşüm için kaynak ayırdık. 2018 yılı için 1 milyar lira, her yıl bu rakamı arttırarak devam ettirirsek 10 yıl gibi bir sürede İstanbul’da kentsel dönüşümü başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çok kararlı olmak zorundayız. Hiçbir ilave inşaat yapmadan mevcut binayı yıkıp yerinde yapmak olmazsa olmazlarımızdan birisidir. İstanbul’un yüzde 80’inin yenilenmesi gerekiyor. Eğer bunu seçim yaklaştı seçimlerde vatandaşı tedirgin ederiz de oy alırız hesabıyla basit hesaplara kaçmazsak inanıyorum ki başarırız. Bütçemiz 20 milyar 100 milyon gider bütçemiz gelir bütçemiz de 16 milyar 250 milyon. Aradaki fark 3 milyar 850 milyon lira bizim iç ve dış borçlanmayla temin edeceğimiz rakam. Bu rakam bizim iç ve metro yatırımlarımızın karşılığı desek yeridir. Uzun vadeli borçlanmayla altından kalkacağımız malum. Borç stokumuza baktığımız zaman o kadar zor bir durumda da değiliz” dedi.

“Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba?”

CHP’lilerin kendilerini rantçılıkla suçladığını ifade edan Başkan Uysal, “CHP zihniyeti, bizi rantçılıkla suçluyorlar. Arkadaşlar ben buraya Başakşehir Belediye Başkanlığından geldim. Ne kadar yüksek bedelle satılmış, rantçı insanların oturduğu yer varsa AK Parti’ye o kadar az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba. Yeşilköy’de Florya’da 1 buçuk, 2 milyon dolara daire satılan yerde AK Parti’nin oyu ne kadar acaba. 15-20 milyon dolarlara yalı mahiyetinde satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti’nin oyları ne kadar acaba? Bürokratlarımız burada ilçelerinizde de ilçe belediyeleri ihaleler yapılıyor. Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya da bir sandık koysak acaba AK Parti’ye ne kadar oy çıkar? Biz CHP’li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz diyenler kim acaba? Arkadaşlar onun için görevimiz biraz daha ağırlaştı, halkımız bize gerçekten güvendi, seçti seçmeye devam etti ama biz görevimizi yaparsak” şeklinde konuştu.