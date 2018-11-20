İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon

Bütçenin geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 arttığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “2019 yılı belediye bütçemiz 23 milyar 800 milyon liradır. Belediyeye bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2019 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde gerçekleşen toplantıyı İBB Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet yönetti. Görüşmelerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bütçeyi meclis üyelerine sundu. Ardından CHP'li Meclis üyesi Tonguç Çoban ve AK Partili Mehmet Fındıkçı partileri adına söz aldı. Mecliste yapılan bütçe oylamalarında 2019 yılı bütçesi 142 kabul, 76 ret oyuyla kabul edildi.

“Bütçemiz 23 milyar 800 milyon liradır”

Bütçe hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi meclisimize sunacağız. 2019 yılı belediye bütçemiz 23 milyar 800 milyon liradır. Belediyeye bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarıya yakını, şirketler ve bağlı kuruluşlarla yatırıma harcadığımız miktarı da ilave edersek 16 milyar 498 milyon lirayı yatırıma ayırmış durumdayız. En büyük payı yine bu sene ulaşıma ayırdık. 2019 yılında ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira ayıracağız. Bu rakam, Büyükşehir yatırım bütçemizin yüzde 54'ü, her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta” dedi.

“Raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık”

Raylı sistemler noktasında önemli bir yol aldıklarını dile getiren Uysal, “Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışmaktadır. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. 2019'un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı hizmete açılacak, şehri baştan başa geçen bir hat. Yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. 17 metro hattında hummalı bir çalışma devam ediyor. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yani 2023 yılında İstanbul'da uzunluk 454,7 kilometreye ulaşmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019'da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca tünel inşaatlarımız da devam ediyor. Bütçemizde ulaşımdan sonra en büyük yatırım kalemimiz çevredir. Çevreye ayırdığımız rakam 2 milyar 879 milyon lira. Şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakam üç katına yaklaşıyor” dedi.

“Kentsel dönüşüme bu sene 1 milyar 11 milyon lira ayırdık”

İstanbul'da 5 millet parkının hizmete girdiğini ve Atatürk Havalimanı'nın da en kısa sürede millet parkı olarak açılacağını dile getiren Uysal, “İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini Şehir Parkı yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık, yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik. Çöpten elektrik üretiyoruz; Silivri Seymenler, Eyüp Işıklar ve Kemerburgaz'daki tesislerimiz ile yaklaşık 4,5 milyon nüfusun elektriğini çöpten elde etmiş olacağız. Bütçede bir başka önemli kalemimiz kentsel dönüşüm, bu sene 1 milyar 11 milyon lira ayırdık. 2019 bütçemizde 904 milyon lirayı eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal hizmetlere ayırdık. Konsolide bütçemizde bu rakam 1 milyar 232 bin liraya ulaşıyor. 2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira, gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira, bu yıl bütçemizde 3 milyar 200 milyon lira borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü her zaman olduğu gibi raylı sistem yatırımları için kullanıyoruz. Üç katlı tüp geçidin hazırlıkları devam ediyor” dedi.