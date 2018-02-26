22 farklı projenin yer aldığı sergide yüz tanıma ve sınır güvenlik sistemi çalışması en dikkat çeken proje oldu.

Sekiz aylık eğitim dönemini geride bırakan öğrencilerin birikimlerini uygulamaya dökmeleri ve gelecekte katılacakları yarışmalara hazırlanmaları amacıyla proje sergisi düzenlendi. Üsküdar’da bulunan Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide 130 lise öğrencisi nesnelerin interneti alanında aldıkları eğitimlerde öğrendiklerini pratiğe döktüler.

Sınır güvenliğine destek

Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte hayata geçirilen DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlerine devam eden ve altışar kişilik takımlar oluşturan öğrenciler, belirledikleri alanlarda çeşitli projeler geliştirdi. Geliştirilen projeler arasında en dikkat çeken ve en yoğun ilgi gören proje ise Raspbiraderler isimli takımın ürettiği Sınır Güvenliği Projesi oldu. Takımın sözcüsü Alp Aytemur projeye 1994 yılında sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan kaçakçıların, babasının en yakın arkadaşı Üsteğmen Mehmet Sarper Alus’u şehit etmelerinin ilham kaynağı olduğunu belirtti. Aytemur ve arkadaşlarının özellikle Türkiye’nin güney sınırlarını düşünerek geliştirdiği proje hareket algılama, tarama, tespit ve onay verilmesi durumunda hedefi etkisiz hale getirme esasına dayanıyor.

Özgün projeler sergilendi

Gençlerin ortaya koydukları çalışmalar arasında tarım ve çiftçilikle uğraşanlar için tarlasına gitmeden çiftçilik yapma imkanı sunan Akıllı Sera Ve Çiftlik; evcil hayvan besleyenler için Akıllı Kulübe; İstanbul’un trafik yoğunluğuyla ilgili Akıllı Trafik, hastane yoğunluğunu ve ilaç ithalatını azaltmak için yapılan Sanal Doktor projeleri başta olmak üzere 22 farklı proje yer aldı. Trafik kazalarında olası can kayıplarını önlemek ve en aza indirebilmek amacıyla kaza olur olmaz en yakın hastaneye haber gönderecek olan ve kaç kişilik ambulansa ihtiyaç duyulduğunu belirten bir sistem de öğrencilerin projeleri arasında yer aldı.

Sergiler gençleri motive ediyor

Sergiye ilişkin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yapılan açıklamada proje sergilerinin her eğitim sonunda düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çocuklarımız bu projeler için çok geç saatlere kadar atölye çalışması yapıyorlar. Hem takım olmaları, hem birlikte iş yapabilmeleri anlamında, hem de öğrendiklerini projeye dökmeleri anlamında bu sergiler önemli. DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde yaklaşık 10 farklı eğitim verilecek. Bundan sonra siber güvenlik, mobil uygulama, havacılık ve uzay gibi farklı alanlarda eğitimler olacak. Bu takımlar bu sergileri yaparken amacımız onları yarıştırmak değil. Onları motive edebilmek ve onlara neler yapabileceklerini göstermek. Bu nedenle bu sergileri, ulusal ve uluslararası yarışmaları önemsiyoruz. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu gençlerimiz yapacaklar."

Veliler çocuklarının ilk projelerini heyecanla izledi

Sergi sırasında aileler de çocuklarının projelerini yakından görme fırsatı buldular. DeneYap Teknoloji Atölyelerinde verilen eğitimlerin çocuklarında gözle görülür bir gelişme sağladığını dile getiren veliler hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na teşekkür ettiler. Serginin sonunda vakfın uzman eğitmenleri tarafından değerlendirilen projeler içinde Sınır Güvenliği, Sanal Doktor ve Akıllı Trafik projeleri ilk üç proje arasında gösterildi. Dereceye giren takımlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilip katılım belgesi verildi.

Eğitimler ücretsiz ve üç yıl sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde 2017 yılında eğitime başlayan atölyelerde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Teknoloji yıldızlarını geleceğe hazırlayan atölyelerde; üstün yetenekli öğrencilere 3 yıl boyunca arduino, siber güvenlik, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve tasarım, mobil uygulama ve programlama, yapay zeka, havacılık ve uzak teknolojileri, robotik kodlama, nanoteknoloji konularında ücretsiz eğitim veriliyor.

Atölye ve öğrenci sayısı artacak

T3 Vakfı tarafından düzenlenen ve 20 bin kişinin başvurduğu yazılı sınav ve proje ödevi sonucunda belirlenen 430 öğrenci, 2017 yılının Temmuz ayından bu yana İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi ve Üsküdar Bilim Merkezi’nde eğitimlerine devam ediyor.

"Teknoloji üreten bir Türkiye" hayata geçirilen DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde; ilkokul 4, 5, 6; ortaokul 8’inci sınıf; lise hazırlık ve 9’uncu sınıflara kapsamlı bir eğitim programı sunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ümraniye, Tuzla, Pendik, Güngören ve Esenyurt’ta şu anda BELNET (İnternet ve bilgi erişim merkezleri) şubesi olarak hizmet veren beş noktada daha yakın zamanda DeneYap Atölyeleri’nin açılması planlanıyor. Bu şubelerin de hizmete açılması ile birlikte şu anda 430 ortaokul ve lise öğrencisine eğitim veren atölyelerde kapasite bin 500 öğrenciye ulaşacak.