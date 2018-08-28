İstanbul Büyükşehir Belediyespor, voleybolda sezonu açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un sezon açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul Millletvekili Mustafa Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Celalettin Deniztoker, sporcular, teknik heyet ve birçok sporcu katıldı.

Mevlüt Uysal: “Kulüp adına Türkiye’de en büyüğüz”

Voleybolda yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Bugün bu salonda sezon açılışımızı yapıyoruz. Bu açılışımız bu sezon inşallah ülkemiz adına, sporcularımız adına, gençlerimiz adına, güzel bir şekilde centilmence gençlere örnek olacak şekilde geçer. İBB olarak şu anda kulübümüz en fazla lisanslı sporcusu olan bir kulüp. Şu anda gençlere en fazla imkan sağlayan en fazla yatırım yapan kulüp. Gerçekten baktığımız zaman şu anda lisanslı sporcu olarak 4 bin 500’ün üzerinde, bunun içerisine izcileri dahil ettiğimiz zaman 40 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oluyor ki gerçekten kulüp adına Türkiye’de en büyüğüz. Hatta dünyada da lisanslı sporcu açısından baktığımızda en fazla sporcusu olan kulübüz. Ben yöneticilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1994 yılında bu kulübün temellerini gençlere örnek olması adına attığını dile getiren Uysal, “Cumhurbaşkanımızın o dönemde başlatmış olduğu spora, sporcuya ve spor tesislerine yatırım aynı şekilde devam ediyor. Tesisleşme konusunda Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, hükümetimize şükran borçluyuz. Ben o günden itibaren gençlere, çocuklarımıza spor adına bu imkanı sağlayan kulübümüze teşekkür ediyorum. Bir hedef konuldu. Bu hedef; başarıdan önce gençlerimize imkan sağlamak. O imkan sunulunca başarı da beraberinde geliyor. TVF başkanımız da söyledi, voleybol liginde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii yabancı sporcusu olmayan tek takım olmakla birlikte eğer hiç yabancı oynatmadan şampiyon olursak asıl o zaman başarı geldi demektir. Eğer bunu başarırsak inanıyorum ki Türkiye’de spor adına birçok şey değişmiş olur. Şu anda gençlerimiz, halkımız arasında voleybol sporu diğerlerine göre çok popüler değilse bile o zaman çok popüler hale gelmiş olur. İBB Spor Kulübü’ne, takımdaki oyunculara çok iş düşüyor. Başarı önemli ama aramızda gençlerimiz, çocuklarımız var, sizleri örnek alacak. Bunun yanında bizim maçlardaki başarımız kadar spor kurallarına uymak, karşı takımın oyuncularıyla kural içerisinde rekabet etmek, gençlerimize örnek olmak, buraya maçları seyretmeye gelen herkese gelip seyredebileceği oyun ortaya koymak en az başarı kadar önemli. Bu konuda sizlerden beklentimiz var. Biz İBB olarak gençlerimizin önünü açarken, onları sporla buluşturalım, sporla kaynaştıralım, ısındıralım derken aynı zamanda yapacağız, imkan sunacağız, oyuncularımız da onlara örnek olacak. Bu birliktelik ve beraber çalışmayı ortaya koyabilirsek sporda çok şeyi değiştiririz. Bugün bu açılışımız inşallah bunlara vesile olur. Spor adına güzel şeyler yapılıyor, daha güzeli yapılmaya devam edilecek” şeklinde konuştu.

“Yabancı oynatmadan başarı kazanmak önemli”

Yerli ve milli değerlere daha fazla önem gösterilmesi gereken günler yaşandığını sözlerine ekleyen Mevlüt Uysal, “Bugünlerde yerli ve milli dediğimiz, dövize ihtiyacımız kalmasın dediğimiz günlerde hiç yabancı oynatmadan başarı kazanmak önemli. Ben başkanı ve yöneticileri tebrik ediyorum. Oyunculara başarılar diliyorum. Gençlere diyorum ki; ‘gelecekte daha fazla başarılı sporcu çıkması adına sizlere iş düşüyor’. Onlara başarı diliyorum. 2018-2019 Efeler Ligi sezonunun hayırlı, centilmence, sportmence bir havada geçmesini temenni ediyorum. Kulübümüze de şampiyonluk temenni ediyorum. Şampiyon olacağınızın sözünü verdiğinizi düşünüyorum. O olursa sözümüzü tutacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Mustafa Demir: “Muazzam altyapı tesisleriyle buluştuk"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de İBB Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezon açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Ben de federasyon başkanımız gibi eski bir voleybolcu olarak bu tip salonları gördüğümüzde adeta rüyalarımızı süsleyen muazzam alt yapı tesisleriyle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Lisede biz beton zeminler üzerinde voleybol oynardık. Beton zeminlerde yer yer çukur olduğu için öbek öbek su altında kalan salonlarımızı önce temizler, sonra voleybol oynardık. O günlerle karşılaştırdığımızda ülkemize muazzam salonlar kazandırıldığını görüyoruz. Yerli ve milli sporcularımızı gördükçe de gururumuz ve heyecanımız artıyor. Başta bir sporcu olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere spora sporcuya emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Sporcularımıza da bundan sonra başarılar diliyorum hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: “Başkanı ve yönetimi tebrik ediyorum”

İBB Spor Kulübü yöneticilerini tamamen yerli bir kadroya yer verdikleri için kutlayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Biz bir zamanlar tesis fakiriydik, bugün tesis zenginiyiz. Cumhurbaşkanımıza ülkemiz genelinde bize vermiş olduğu bu tesisler konusunda teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk voleyboluna ekol olmuş, önemli başarılara imza atmış, çok önemli gençler yetiştirmiştir. Geçen yıl 1 yabancıyla Efeler Ligi’nde devam eden, kadroya giremediği zaman pilot takım uygulamasıyla model seçen İBB Spor, bu sene de milli ve yerli sloganıyla hiç yabancısız sadece milli takımlarda olan ve Türkiye’de oynamış ve oynayacak sporcularla Efeler Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama kararı aldı. Başkanı ve yönetimi tebrik ediyorum. Bugün yabancı tartışma konusundan çıkmış durumda. Bugün Avrupa Ligi’nde 3. olan Milli Takım’ın 4 oyuncusu İBB Spor’da oynuyor. Bu da Milli Takım adına gurur vericidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesislerimizi Türk sporumuza kazandıran herkese teşekkür ediyorum. 2018-2019 Efeler Ligi’nin tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Celalettin Deniztoker: “Yeni sezon kulübümüze hayırlı olsun”

İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ise şunları söyledi:

“Yeni sezonun kulübümüz ve voleybol camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Voleybol sporunda senelerdir başarı elde eden kulübümüz aynı motivasyonla devam edecektir. Bizi bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmayan İBB Mevlüt Uysal ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Voleybol takımımıza bu yıl başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a tüm sporcular tarafından imzalanmış 34 numaralı formayı hediye etti. Toplu takım fotoğrafının çekilmesi ve sezon açılış pastasının kesilmesinin ardından İBB Voleybol Takımı iki ayrı takım halinde gösteri maçı gerçekleştirdi.