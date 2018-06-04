İstanbul Büyükşehir’de 6 imza birden

sırada tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ’yerli ve milli’ dedi. İç transferde Murat Yenipazar, Özkan Hayırlı ve Serhat Coşkun, dış transferde ise Metin Toy, Gökhan Gökgöz ve Uğur Güneş kendisini turuncu-lacivertli renklere bağladı.

Cebeci Spor Kompleksi’nde bulunan kulüp binasında düzenlenen ve Kulüp Başkanı Celalettin Deniztoker ile Voleybol Şube Sorumlusu Murat Karakaya’nın hazır bulunduğu imza töreninde iç ve dış transfer olmak üzere toplam 6 oyuncu ile sözleşme imzalandı.

İç transferde Milli Takım’ın da pasörü olan Murat Yenipazar 1, Serhat Coşkun 1, kaptan Özkan Hayırlı ise kendisini 1+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Dış transferde ise Fenerbahçe’den Milli Takım’ın pasör çaprazı Metin Toy, Arkas’tan Milli Takım’ın smaçörü Gökhan Gökgöz ve Maliye Piyango’dan orta oyuncu Uğur Güneş kendilerini 2’şer yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Celalettin Deniztoker, “Bu sezon tamamen yerli ve mili bir kadroyla mücadele edeceğiz. Milli Takım’ın 4 oyuncusu Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy ve Gökhan Gökgöz turuncu-lacivertli renkler için mücadele edecek. Lig tarihinde bir ilke imza atarak tamamen yerli bir kadro ile şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Bu Milli Takım için de iyi olacak. Oyuncularımız bir arada oynamanın avantajıyla ay-yıldızlı renklere daha iyi hizmet edebilecek” diye konuştu.

Kendilerini turuncu-lacivertli renklere bağlayan oyuncular ise, “Tamamen milli bir kadro ile mücadele etmek hem kulübümüz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir adım olacak. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bizi bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor ailesini mutlu ederek kupayı kaldırırız” temennisinde bulundular.