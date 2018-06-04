Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:38

İstanbul Büyükşehir’de 6 imza birden

Efeler Voleybol Ligi’ni 3.

İstanbul Büyükşehir’de 6 imza birden

04 Haziran 2018 14:38

sırada tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ’yerli ve milli’ dedi. İç transferde Murat Yenipazar, Özkan Hayırlı ve Serhat Coşkun, dış transferde ise Metin Toy, Gökhan Gökgöz ve Uğur Güneş kendisini turuncu-lacivertli renklere bağladı.


Cebeci Spor Kompleksi’nde bulunan kulüp binasında düzenlenen ve Kulüp Başkanı Celalettin Deniztoker ile Voleybol Şube Sorumlusu Murat Karakaya’nın hazır bulunduğu imza töreninde iç ve dış transfer olmak üzere toplam 6 oyuncu ile sözleşme imzalandı.


İç transferde Milli Takım’ın da pasörü olan Murat Yenipazar 1, Serhat Coşkun 1, kaptan Özkan Hayırlı ise kendisini 1+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Dış transferde ise Fenerbahçe’den Milli Takım’ın pasör çaprazı Metin Toy, Arkas’tan Milli Takım’ın smaçörü Gökhan Gökgöz ve Maliye Piyango’dan orta oyuncu Uğur Güneş kendilerini 2’şer yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


İmza töreninde konuşan Başkan Celalettin Deniztoker, “Bu sezon tamamen yerli ve mili bir kadroyla mücadele edeceğiz. Milli Takım’ın 4 oyuncusu Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy ve Gökhan Gökgöz turuncu-lacivertli renkler için mücadele edecek. Lig tarihinde bir ilke imza atarak tamamen yerli bir kadro ile şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Bu Milli Takım için de iyi olacak. Oyuncularımız bir arada oynamanın avantajıyla ay-yıldızlı renklere daha iyi hizmet edebilecek” diye konuştu.


Kendilerini turuncu-lacivertli renklere bağlayan oyuncular ise, “Tamamen milli bir kadro ile mücadele etmek hem kulübümüz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir adım olacak. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bizi bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor ailesini mutlu ederek kupayı kaldırırız” temennisinde bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç