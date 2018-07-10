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10 Temmuz 2018 13:07

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde tekme tokatlar havada uçuştu

Aynı apartmanda altlı üstlü oturan kardeşler ‘Kapı çarpma’ meselesi yüzünden mahkemelik oldu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde tekme tokatlar havada uçuştu

10 Temmuz 2018 13:07

Duruşma sonrası birbirine giren aile yakınları adliye koridorlarını savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçtuğu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Aynı apartmanda altlı üstlü oturan kardeşler Selamı Erdoğan ve Mehmet Bayram Erdoğan ‘Kapı çarpma’ meselesi yüzünden mahkemelik olduğu öğrenildi. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen, “Basit tehdit, hakaret, basit yaralama” suçundan yargılanan aile yakınları arasında gergin anlar yaşandı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.




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