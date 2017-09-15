İstanbul Challenger’da yarı final zamanı

ATP Challenger Turu’nun prestijli organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger’da oğul dörde kalan sporcular belirlendi. TED Spor Kulübü’nün ev sahipliği turnuvanın beşinci gününde Korta çıkan milli tenisçiler Marsel İlhan ettik Altuğ Çelikbilek imkb rakiplerine yenilerek elendi. Merkez Kort’ta günün ilk maçında sahne alan 21 Yaşındaki Altuğ, hasta hasta oynadığı mücadelede Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun’a takıldı. ATP Challenger seviyesinde ilk defa çeyrek nihai gören Çelikbilek, klasmanın 260. basamağındaki Maamoun’a 6-2, 6-4 mağlup oldu.

1 numaralı seri başı şampiyon oğul ettik Tunuslu Malek Jaziri ile kozlarını paylaşan Marsel imkb üç set Sonunda turnuvanın Dışında Kaldı. Marsel, ikinci sette on iki maç puanı çevirip karşılaşmayı son setine götürse de dünya 75 Numarası Jaziri’ye 2 12 saat dakika bir Sonunda 6-2, 6-7, 6-0 kaybetti. Bu sonuçların Ardından tablonun Üst kısmında Malek Jaziri ile Karim-Mohamed Maamoun eşleşirken, Diğer yarı nihai italyan Matteo Berrettini ile Kazak Alexander Bublik Arasında oluştu.

Çiftlerde final belli

Toplam 75 bin dolar ödüllü organizasyonun Çiftler Kategorisinde Anıl Yüksel / Sarp Ağabigün tandemi, Fransız Hugo Nys ile Monakolu Romain Arneodo’nun kurduğu ortaklığa 6-2, 6-2 yenilerek finali kalamadı. Nys / Arneodo ikilisi, şampiyonluk maçında Begemann / Eysseric ile Karşı karşıya gelecek.

American Express İstanbul Challenger’da yarın tekler yarı finalleri saat 13.00’te başlarken, Çiftler finalinin heyecanı imkb saat 16.30’da yaşanacak.