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15 Mayıs 2018 14:23

İstanbul Çocuk Maratonu rekora koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul, çocuklara maraton bilinci kazandırmak, spor kültürü aşılamak ve erken yaşlarda hayatlarına spor katarak sağlıklı nesillere yatırım yapmak amacıyla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda İstanbul Çocuk Maratonu’nu 4.

İstanbul Çocuk Maratonu rekora koştu

15 Mayıs 2018 14:23

kez düzenledi.


Anneler Günü’nde 50 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen, 0-15 yaş aralığındaki her çocuğun şampiyon olarak madalya ve sertifikasını aldığı İstanbul Çocuk Maratonu gün boyu farklı kategorilerde gerçekleştirilen koşular ile devam etti.


4. İstanbul Çocuk Maratonu’nda bu yıl "En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru" kırıldı.


Dünya Çocuk Rekorları kapsamında 13 Mayıs Pazar günü 09.30-17.30 saatleri arasında, Maltepe Sahili Orhangazi Şehir Parkı İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri’nde 0-15 yaş aralığında 10.086 çocukla gerçekleştirilen rekor Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti’nce tescil edildi. Tescil Belgesi’ni Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu teslim aldı.


Erhan Güleryüz, Aydın Kurtoğlu, Doğukan Manço, Resul Aydemir gibi sanatçıların verdikleri mini konserleri ile renk kattığı 4. İstanbul Çocuk Maratonu’nda uluslar arası üne sahip olan Pepee ve Maşa ile Koca Ayı gibi çocuk eğlence grupları da birbirinden farklı etkinlikler ile sahne aldı.




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