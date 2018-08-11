İstanbul Coffee Festival 20 Eylül’de başlıyor

Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta on binlerce kahve severi “The Source, The Journey, The People“ temasıyla ağırlayacak. Festival 5. yılında kahvenin kaynağına odaklanarak kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile kahve severlere ev sahipliği yapacak. On binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan festival, İCF haftası kapsamında festival öncesi etkinlikleri ile şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Festivalde yer alan global kahve ve makine üreticisi markalar, kahve kuruluşları, çiftlikler, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, tüccarlar, imalatçılar, ekipman üreticileri, kavurucular, perakendeciler, kahve barları, çikolata markaları ve nitelikli küçük artizan esnaf ziyaretçileri yeni nesil kahve lezzetleriyle buluşturacak.

The Source

Bu yıl kahvenin kaynağına odaklanan İstanbul Coffee Festival, “The Source“ başlığı altında ziyaretçileri ilgi çekici seminerlerde ağırlayacak. Kahvenin ortaya çıkışı ve dünyaya yayılmasının öyküsü, en lezzetli kahve çeşitleri ve karakteristikleri, kahve endüstrisinde tarımdan servise kadının rolü ve geleceği, kahve kavurma tekniklerinin kahve çekirdeği türlerine etkisi, ülkelere göre kahve kültürlerinin çeşitliliği mercek altına alınacak.

The Journey

Festival, ziyaretçileri “The Journey“ başlığı kapsamında farklı deneyimler, atölyeler ve profesyonel kahve demleme teknikleriyle buluşturuyor. Geleneksel, modern ve fütüristtik yaklaşımlarla ziyaretçinin kendi kahve yolculuğuna başlamasını hedefliyor.

The People

Kahve severlerin buluşma noktası olan İstanbul Coffee Festival farklı aktiviteler ve canlı müzik performanslarıyla keyifli bir dört gün sunacak. Müzik festivallerini aratmayan bir atmosfer ve ortamda katılımcılar sürpriz isimler ve gruplarla buluşacak. Festivalin “Coffee & More” alanında ise yenilenen konsepti ile bu yıl kahvenin ötesine geçen etkinliklere yer verilecek. Festivalin tarzını yansıtan tasarım ürünler ve artizan lezzetler de bu yıl meraklılarını bekliyor olacak.