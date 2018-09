İstanbul Coffee Festival'de geri sayım başladı

İstanbul Coffee Festival'i bu yıl 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Küçük Çiftlik Park‘ta düzenlenecek. “The Source, The Journey, The People“ temasıyla gerçekleştirilecek festival, 5. yılında kahvenin kaynağına odaklanarak kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile kahveseverlere ev sahipliği yapacak. On binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan festival, İCF haftası kapsamında festival öncesi etkinlikleri ile şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Festivalde yer alan global kahve ve makine üreticisi markalar, kahve kuruluşları, çiftlikler, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, tüccarlar, imalatçılar, ekipman üreticileri, kavurucular, perakendeciler, kahve barları, çikolata markaları ve nitelikli küçük esnaf, ziyaretçileri yeni nesil kahve lezzetleriyle buluşturacak.

Festival şehre yayılıyor

5. yılını kutlayan İstanbul Coffee Festival, bu yıl festival öncesinde farklı mekanları pop up etkinlik alanına çevirerek alternatif keyif köşeleri oluşturacak. 17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “İCF Haftası: Playground“ kapsamında mekanlar, farklı etkinlik kurgularıyla kahveseverlere keyifli bir atmosfer sunacak.

The Source

Bu yıl kahvenin kaynağına odaklanan İstanbul Coffee Festival, “The Source“ başlığı altında ziyaretçileri ilgi çekici seminerlerde ağırlayacak. Kahvenin ortaya çıkışı ve dünyaya yayılmasının öyküsü, en lezzetli kahve çeşitleri ve karakteristikleri, kahve endüstrisinde tarımdan servise kadının rolü ve geleceği, kahve kavurma tekniklerinin kahve çekirdeği türlerine etkisi, ülkelere göre kahve kültürlerinin çeşitliliği mercek altına alınacak.

The Journey

Festival, ziyaretçileri “The Journey“ baslıgı kapsamında farklı deneyimler, atölyeler ve profesyonel kahve demleme teknikleriyle buluşturuyor. Geleneksel, modern ve fütüristik yaklaşımlarla ziyaretçinin kendi kahve yolculuğunu oluşturmasını hedefliyor.

The People

Kahveseverlerin bulusma noktası olan İstanbul Coffee Festival farklı aktiviteler ve canlı müzik performanslarıyla keyifli bir dört gün sunacak. Müzik festivallerini aratmayan bir atmosfer ve ortamda katılımcılar sürpriz isimler ve gruplarla buluşacak. Festivalin “Coffee & More” alanında ise yenilenen konsepti ile bu yıl kahvenin ötesine geçen etkinliklere yer verilecek. Festivalin tarzını yansıtan tasarım ürünler ve artizan lezzetler de bu yıl meraklılarını bekliyor olacak.

SCA Türkiye (Speciality Coffee Association) üyesi olan İstanbul Coffee Festival, bu yıl yine festival alanında kurulan özel alanda SCA Türkiye Sampiyonası‘na da ev sahipligi yapacak. Sampiyona “En Iyi Barista”, “En Iyi Kahve Kavurma”, “En Iyi Kahve Demleme”, “En Iyi Latte Art” ve “En Iyi Cezve/Ibrik” olmak üzere beş kategoride düzenlenecek.