İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne yanıt

Büyükelçiliği’nin bugün yaptığı "Savcılık bizden bilgi istemedi” iddiasına karşılık olarak gönderilen evrağın bugün saat 15.26’da PTT aracılığıyla Büyükelçiliğe ulaştığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük’ün olayın ertesinde ABD Büyükelçiliği ile defalarca görüştükleri belirtilmişti. Başsavcı Fidan, dün yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta, Gözüküçük ve Andaç’ın ABD Büyükelçiliği’ni neden aradığı, kimlerle görüştüğü ve bu görüşmenin içeriğinin bildirilmesi için ABD Büyükelçiliği’ne yazı yazdığını belirtmişti.

ABD Büyükelçiliği twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, "MİT TIR’larının durdurulması’ olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun Fethullah Gülen’e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD’nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denilmişti.

Büyükelçiliğin bu iddiaları üzerine Başsavcılığın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne gönderdiği 30 Haziran 2017 tarihli evrak ortaya çıktı. Başsavcı Fidan’ın imzasının bulunduğu evrakta, Bayram Andaç’ın 20 Ocak 2014’te 2 kez, 24 Ocak 2014 ve 21 Şubat 2014 tarihlerinde birer kez Büyükelçiliği, 20 Ocak 2014’te bir kez İstanbul Başkonsolosluğunu, Muharrem Gözüküçük’ün ise 6 Mart 2014 tarihinde 2 kez Büyükelçiliği aradıklarının tespit edildiği belirtildi. Adı geçen şüphelilerin hangi gerekçe ile Büyükelçilik ve Başkonsolosluğu’nu aradıkları, hangi görevlilerle görüşme yaptıkları ve görüşme konusu ile mahiyetinin acil olarak bildirilmesi talep edildi.

Söz konusu evrağın PTT gönderi kayıtlarına göre bugün saat 15.26’da gönderilen adrese ulaştığı kaydedildi.