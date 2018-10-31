İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçala

IHAAW165819-ASA/31-10-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçalanarak yok edilmiştir" denildi. 31.10.2018 16:58:19 TSI NNNN