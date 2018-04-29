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29 Nisan 2018 20:55

İstanbul Cup’ta zafer Parmentier’in

Büyük çekişmeye sahne olan finalde Sloven rakibi Polona Hercog’u üç set sonunda mağlup eden Fransız tenisçi Pauline Parmentier, TEB BNP Paribas İstanbul Cup WTA turnuvasında mutlu sona ulaştı.

İstanbul Cup’ta zafer Parmentier’in

29 Nisan 2018 20:55


Garanti Koza Park’ta bu sene 11’incisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta heyecan nefesleri kesen bir finalle sona erdi. Şampiyonluk maçında Sloven rakibi Polona Hercog’u 6-4, 3-6, 6-3’le deviren 32 yaşındaki Fransız raket Pauline Parmentier, kariyerinin üçüncü WTA zaferine uzandı.


Klasmanın 122. basamağındaki Parmentier, üç kez servis kırdığı açılış setini 6-4 kazanıp ilk adımı attı. Parmentier, ikinci sete de iyi bir başlangıç yaparak 3-1 öne fırladı. Ancak bu noktada etkileyici bir geri dönüş gerçekleştiren Hercog, yakaladığı beş oyunluk seriyle 6-3’e ulaşıp setleri eşitledi.


Final setinin üçüncü oyununda servisini kırdırıp 2-1 geriye düşen Parmentier, hemen akabindeki oyunda break dezavantajını ortadan kaldırdı. Üst üste üç oyun alıp durumu 4-2’ye getiren Parmentier, dünya 75 numarası Hercog’a bu kez dönüş izni tanımadı.


Kazananı belirleyen karar setini 6-3’le cebine koyan Parmentier, 2 saat 13 dakika sonunda şampiyonluğu ilan etti. Yaklaşık 10 yıl sonra ilk kupasını kaldıran Parmentier, kazandığı 43 bin dolar para ödülünün yanı sıra WTA sıralamasında ilk 80’e girmeyi garantiledi.


Şampiyon Parmentier ve finalist Hercog’a ödüllerini AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici takdim etti.



Çiftlerde Çinliler sevindi


TEB BNP Paribas İstanbul Cup çiftler kategorisinde Çinli tandem Shuai Zhang/Chen Liang büyük ödülü kucakladı. Finalde 3 numaralı seribaşları Xenia Knoll/Anna Smith’i 6-4, 6-4’le yenen Zhang/Liang ikilisi, turnuva tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Çinli oyuncular olarak kayıtlara geçti.




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