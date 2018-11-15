İstanbul ekonomi zirvesiyle 4 milyar TL iş hacmi hedefleniyor

İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden yatırımcıları ve 500'den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. ‘Küresel Ticaret Yarışında Türkiye'deki yatırım Fırsatları' başlığıyla toplanacak zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor.

Bu sene ikincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden yatırımcıları ve 500'den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. ‘Küresel Ticaret Yarışında Türkiye'deki yatırım Fırsatları' başlığıyla toplanacak zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor. Zirve, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Girişimci ve iş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED), İstanbul Aydın Üniversitesi ve Cool Reklam iş birliğiyle 14 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Zirvenin hedefleri hakkında değerlendirme yapmak amacıyla bugün bir otelde basın toplantısı organize edildi. Toplantıya İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, DEİK Türkiye Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, DEİK/Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Fatih Volkan Kazova, Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Türk Hava Yolları Pazarlama Müdürü Merve Doğru, İTO ve TİM Meclis Üyesi Ferhan Ademhan ve Lina Kozmetik Tekstil YKB Şansal Tur katıldı.

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan 2'nci İstanbul Ekonomi Zirvesinin ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğini ifade eden Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, “10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sanayii, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesi bu sene 4 Milyar TL iş hacmi hedefliyor. Zirvenin paneller bölümünde yol haritaları belirlenirken, ilgili sektörün yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2b(kurumsal) ve B2c(bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla 7 hedef sektörde yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrika açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Ekonomide yapısal reformlar yapılmalı”

Toplantıda konuşan DEİK Türkiye Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, “Türkiye olarak katmadeğerli ürünler üretmeliyiz. ABD Başkanı Trump'ın başlattığı içe kapanma tüm dünya ekonomilerini etkiliyor. Dünyada büyük bir ticaret savaşı devam ediyor ve bu ortamda Türkiye'nin acilen yapısal reformlar başlatması şart. Dolarda yaşanan dalgalanma ülke olarak dengemizi bozdu. Alınan önlemlerle bir nebze azalan dalgalanmalara karşı köklü yapısal reformlar başlatmalıyız. gıda, hayvancılık, tarım, sanayi ve enerji gibi alanlarda yeniden düzenlemelere gitmeliyiz. İstanbul Ekonomi zirvesinde ekonomimizin geleceğini sektörlerimizin yatırım fırsatlarını öne çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, yaptığı konuşmada “Sanayide yüksek nitelikli ürünler üretilmesi için üniversitelerimize büyük rol düşüyor. Üniversite ve sanayici iş birliği ile Türkiye'nin katmadeğeri yüksek teknoloji imalatına öncelik vermesi gereklidir. İstanbul Ekonomi zirvesi Organizasyonu bizim için çok önemli. Zirve ile İstanbul markasına değer katılacak” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Pazarlama Müdürü Merve Doğru da, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve Türkiye'yi küresel ticaretin önemli bir oyuncusu yapacağını ifade etti. Doğru, THY'nin dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketlerinden olduğunu ve İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte öneminin daha da artacağını, Türkiye'nin dünyadaki konumunu daha da güçlendireceğini de sözlerine ekledi.