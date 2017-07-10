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10 Temmuz 2017 15:59

İstanbul Elemeleri’ni Hasketbol kazandı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull ile ortaklaşa düzenlediği Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun İstanbul’daki dördüncü ayağında, Kayseri’den turnuvaya katılan Hasketbol, finalde Hercules’i 21-17 ile geçerek birinciliği elde etti.

İstanbul Elemeleri’ni Hasketbol kazandı

10 Temmuz 2017 15:59

Türkiye şampiyonu olacak ekip, Washington’daki Red Bull Reign Dünya Finali’nde boy gösterecek.


Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull ile yaptığı işbirliğiyle gerçekleşen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu, nefes kesti. Turnuvanın dördüncü ayağı, İstanbul elemesiyle devam etti. Daha önceki 3 ayağı kazanan Sa Twins takımını yarı finalde mağlup etmeyi başaran Hasketbol, finalde de Hercules’i 21-17’lik skorla yenerek İstanbul elemesinin galibi oldu. 6 ilde oynanacak karşılaşmaların ardından en iyi sonuçları alacak 12 takım, Türkiye Şampiyonası’nda yer alacak. Türkiye Şampiyonu olacak takım ise eylül ayında Amerika’nın başkenti Washington’da Barry Farms’da gerçekleşecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak.



Aksoyak: "İstediğimizi elde ettik"


Hasketbol Takımı Kaptanı Hasan Aksoyak, elde ettikleri başarının ardından "Turnuvaya Kayseri’den katıldık. Bizim için zor bir turnuvaydı çünkü İstanbul’da oldukça güçlü takımlar yer alıyordu. Burada birinci olmayı başardık ve Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandık. Zorlu rakiplerimize karşı fizik olarak dezavantajımız vardı. Biz de dışarıdan sayı yememeye çalıştık ve sonunda istediğimizi elde ettik. Ayrıca Genç Erkekler’de de şampiyon olduk. Genç takımımız ayrıca Afyon’da da birinciliği elde etmişti" açıklamasını yaptı.




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