İstanbul Emniyet Müdürlüğü İftar Programı PEKOM’da yapıldı

Düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Seçime gölge düşürecek hiçbir olaya müsaade edilmeyecektir” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği iftar programı il genelinde görev yapan emniyet personelinin katılımıyla Polis Eğitim ve Kongre Merkezi‘nde (PEKOM) gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde gerçekleştirilen programa 39 ilçeden 56 şubede görev yapan polis memuru, polis amiri ve müdürleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Protokol konuşmasında söz alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet müdürlüğü kapsamında yapılan “Mete, Büyük Aile ve Defne” projeleriyle ilgili bilgi verdi.

“Seçime gölge düşürebilecek hiçbir olaya müsaade edilmeyecektir”

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Yaklaşan seçimler öncesinde asaletimize yakışır şekilde adaletli ve tarafsız bir görev anlayışı ile güvenli bir ortamda seçim yapılmasını sağlamak en mühim görevlerimiz arasındadır. 27 Mayıs 2018 tarihinde Yenikapı’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü İftar Programında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hitap ederek ifade ettiği bu önemli ve ağır sorumluluğun altından başarıyla kalkacağımıza olan inancım tamdır. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlayalım, seçim güvenliğini sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki büyün oyların namusu size aittir. Ben size inanıyorum işte bu bilinçle hem seçim öncesi hem seçim esnasında güçlü, adil ve tarafsız bir duruş sergileyecek uluslararası gözlemcilerin ve en önemlisi vatandaşlarımızın nazarında seçime gölge düşürebilecek hiçbir olaya müsaade edilmeyecektir” dedi.

“İstanbul dünyanın en güvenli şehri olacak”

Geçmişten bugüne yapılan çalışmaların önemine değinen ve ileriki yıllarda İstanbul’un en güvenli şehir olacağını aktaran Mustafa Çalışkan, “Geride bıraktığımız 3 yıl dolu dolu bir üç yıl oldu. Ben İstanbul’un son 30 yılını iyi biliyorum. Belki son 30 yılı belki daha önceki yıllar içinde geçerlidir. Son 30 yılın en ağır 3 yılıydı. Burada beraber omuz omuza el ele uğraştık, savaştık, çalıştık, ürettik ve bu seviyeye geldik. Gerçekten zor günlerdi. Son 3 yılda yaşadığımız şeyler 20 yıla yayabilecek kadar zor, önemli ve mücadeleli olaylardı ama Allah’a çok şükür yardımcımız oldu, devletimiz bize güvendi sizler de çok emek verdiniz hepiniz. 40 bin personelin hepsi çok emek verdi bu emeklerin de karşılığı çok şükür görevimiz tamam demiyorum ama çok daha iyi seviyeye gelecek İstanbul. İstanbul dünyanın en güvenli şehri olacak inşallah çok çalışmamız lazım ama geldiğimiz durumda azımsanacak bir durum değil” şeklinde konuştu.

METE projesinde başarı gösteren 70 polise başarı belgesi verildi

Konuşması sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, “Mete” projesiyle her bir karakol ve birimlerin denetim ve eğitim çalışmalarının iyileştiğini aktarırken, “ Büyük Aile” projesiyle ilgili olarak da şehit ve gazi ailelerinin uygun olanlarının belirli bir program çalışması içerisinde İstanbul’da misafir ettiklerini tarihi ve turistlik yerleri gezdirdikten sonra buradan bu ailelerin mutlu olarak ayrılmaları için çabaladıklarını bu programın içeriğinin masraflarının emniyet tarafından karşılandığını belirtti. “Defne” projesine de değinen Çalışkan, kadın polislerin çalışma standartlarının ve koşullarının daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Program sonunda Mete projesi kapsamında 2 dönem üst üste başarı gösteren 70 personele başarı belgesi takdim edildi.