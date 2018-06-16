Mustafa Çalışkan, Ramazan Bayramı kapsamında bazı kalekol ve otoban gişelerini gezerek buralarda görevli nöbetçilerle bayramlaştı.

Bayram öncesi denetimleri yardımcıları ile birlikte titizlikle yürütün Çalışkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk gün ve akşamı Başakşehir Kalekol binası, Mahmutbey ve Çamlıca gişelerindeki denetim noktalarını gezdi. Burada görevli personeli ziyaret eden Çalışkan, meslektaşları ile bayramlaşarak dertlerini dinledi.

Göreve geldiği tarihten bu yana İstanbul’un güvenliğine ilişkin büyük efor sarf eden İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın, kentin kritik noktalarındaki ziyaretlerini bugün de sürdürmesi bekleniyor.