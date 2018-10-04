İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, emekli olan emniyet mensuplarıyla kahvaltılı programda buluştu

Mustafa Çalışkan, emekli olan emniyet mensupları ve aileleriyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Çalışkan, yaptığı konuşmada “Bizden ayrılmıyorsunuz. İletişimi kesmeyeceğiz, sizlere de her zaman kapımız açık olacak” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Ve Kongre Merkezi'nde (POKEM) gerçekleştirilen programa Mustafa Çalışkan, emniyet personeli, emekli olan emniyet mensupları ve aileleri katıldı. Programı basın mensupları da yakından takip etti. Emekli olan emniyet mensuplarına plaketlerini İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve müdür yardımcıları takdim etti.

“En yakın zamanda da kalan 25 şehit ailemize de ev alacağız”

Mustafa Çalışkan gerçekleştirdiği konuşmada, “Bu güne kadar 113 şehit ailemiz ilimizde misafir edilmiştir. İstanbul emniyet müdürü olarak görev yaptığım süre içerisinde şehit olan 68 personelimizin ailelerine devletimizin yapmış olduğu yardımlar ve tazminatların dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak birer ev alma projesi başlattık. Allah'ın izniyle bugüne kadar 43 şehit ailemize ev aldık. İnşallah en yakın zamanda da kalan 25 ailemize de ev alacağız. Aktif çalışan personelimizin hanım eşleri ve şartları uygun olan kızları için temel sürüş eğitimi düzenledik. Bu eğitimlere 270 kişi katıldı. Emekli personelimize daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek adına Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Emekli Personelle İrtibat Büro Amirliğini kurduk ve hizmet vermeye başladık. Son olarak böyle kahvaltı ve yemek programlarıyla bir araya gelme fırsatı oluşturup iletişimimizi bir tutmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin peşinizi bırakmayacağız”

Emekli emniyet görevlilere hitap eden Çalışkan, “Emekli oluyoruz diye düşünebilirsiniz ama bizden ayrılmıyorsunuz. Biz sizlerin peşinizi bırakmayacağız, sizden ayrılmayacağız, iletişimi kesmeyeceğiz. Sizlere de her zaman kapımız açık olacak. Hepimiz emekli olacağız. Hepimiz başladık. Ben kendi meslek hayatımız geriden bu taraf doğru alıyorum. Mesleğe başladığımdaki heyecanı, mesleğe başladığımdaki o gururu, onuru sonra yaşadıklarımı, zorlukları. Bu kadar güzelliğinin yanında bu meslek çok zor bir meslek” şeklinde konuştu