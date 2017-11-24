İstanbul Enduro Şampiyonası’nda hazırlıklar sürüyor

İstanbul Super Enduro Şampiyonası, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 25 Kasım Cumartesi günü Ataköy TAF Atletizm Salonu’nda yapılacak. Salonda hazır halde bulunan motokros pisti değiştirilerek süper enduro parkuruna dönüştürüldü. Sporcular, rampaların yanı sıra kaya, taş havuzu, lastik havuzu, kütükler, odun havuzu gibi zorlu engellere karşı, güç ve dayanaklılık sınavı vererek, inanılmaz bir mücadele ortaya koyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Kupası, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) vr Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak. Süper Enduro yarışlarında genç sporcuların yanı sıra 46 yaş üstü Veteran sporcularda mücadele edecek.