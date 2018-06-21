İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Demet Akalın’ın sahne aldığı mezuniyet töreninde öğrenciler keplerini ünlü şarkıcıyla birlikte attılar.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2017-2018 öğretim yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. İstanbul Garanti Koza Arena’da yapılan mezuniyet töreninde tüm fakültelerden katılan binlerce öğrenci kep atma heyecanı yaşadı. Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Sudi Apak, birçok akademisyen ve veli törende hazır bulunarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

“Kendinizi yenileyin ve çağa uyum sağlayın “

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak açılış konuşmasında şunları söyledi: “372 lisans, bin 167 önlisans olmak üzere toplam bin 539 öğrenci mezun oldu. Artık milli değerlerine bağlı, alanlarınızda uzman ve kendini bilen bireyler olarak mezun oldunuz. Sadece buradan mezun olduğunuz diplomalarınızla yetinmeyin. Eğitimlerinize devam edin. Hepiniz akademisyen, memur ya da özel sektörde çalışan bireyler olacaksınız. Çalışırken de eğitimlerinize devam edin ve devamlı kendinizi yenileyip, değiştirin. Eğitimli, bilgili, vicdanlı ve en önemlisi ülkesi için faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.”

Üniversite birincisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu Kader Kurban, “Geride bıraktığımız yılları nitelikli bir şekilde sonlandırarak insan sağlığını koruyan, geliştiren ve tedavi eden insan odaklı bir bölümden mezun olduk. Yeni bir başlangıç yaptığımız bu güzel günde, öncelikle aileme sonra değerli hocalarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden bu yıl ön lisans ve lisans olmak üzere toplam bin 539 öğrenci mezun oldu. Öğrenciler sahneye gruplar halinde çıkarak belgelerini ve hediyelerini aldılar. Tüm bölümlerin tek tek tanıtılmasının ardından topluca sahneye geçen öğrenciler ünlü şarkıcı Demet Akalın’la birlikte keplerini atarak mezuniyet sevincini şarkılar eşliğinde doyasıya yaşadılar.